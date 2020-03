Cambi, que produz queijos, é a primeira empresa cearense a aderir ao SISBI

Lançado hoje, oficialmente, no Ceará pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o SISBI-POA – Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Anual – já tem a primeira empresa cearense na sua carteira de adesão.

Trata-se da Cambi – do empresário José Antunes Mota – que produz derivados do leite, principalmente queijos, que, a partir de agora, poderão ser comercializados em todo o País.

Antes do SISBI-POA, os queijos da Cambi só eram vendidos no mercado interno do Ceará.

O SISBI-POA foi lançado pela ministra Tereza Cristina em evento que superlotou o auditório do Banco do Nordeste, no Passaré.

O ato teve a presença do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que elogiou o programa e a ministra, que, na sua opinião, “valoriza o consenso e desvaloriza o consenso”.

Antes do lançamento do SISBI, mas em outra dependência do Centro de Treinamento do BNB, a ministra reuniu-se durante 90 minutos com empresários do agronegócio do Ceará, incluindo industriais da pesca, que reclamaram da burocratização do setor, principalmente na área ambiental.

No evento solene, no auditório do BNB, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, também discursou a favor do SISBI, que está em linha com o esforço do governo cearense, que também tem um projeto – o Ceará 2050 – que inclui a simplificação dos processos para dar ao Estado “um ambiente favorável aos negócios”.

Maia Júnior disse à ministra que ela, quando deixar o ministério, sairá como “aquela que, além da soja e da carne, também ajudou o Brasil a tornar-se um player mundial na fruticultura e na pesca”.

Ao falar, encerrando o evento, que teve a presença de secretários de Agricultura e Pesca de todos os estados do Nordeste, a ministra Tereza Cristina revelou que, quando foi convidada para o cargo, o presidente Bolsonaro lhe disse que a agricultura brasileira tem de ser uma só, “sem essa de pequena, média ou grande, mas um única agricultura”.

Todo o esforço do Ministério da Agricultura tem sido no sentido recomendado pelo presidente, e suas frequentes viagens ao Nordeste é uma prova disso, disse Tereza Cristina

Ela confirmou que, na próxima semana, acompanhará o presidente Bolsonaro na visita que ele fará à cidade de Mossoró, no Oeste do Rio Grande do Norte, onde conhecerá o potencial da região na área da fruticultura.