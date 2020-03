Caixa tem R$ 40 bilhões para capital de giro de pequenas empresas

A Caixa Econômica Federal criou, na sexta-feira, 13, um conjunto de medidas de estímulo à economia do país, com o objetivo de reduzir os impactos do coronavírus.

Serão disponibilizados R$ 75 bilhões para o capital de giro de pequenas e médias empresas, para a compra de carteiras e para o financiamento à produção agrícola.

A ação foi anunciada, cjuntamente, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Rubens Novaes.

Dos valores divulgados, R$ 40 bilhões srão destinados ao capital de giro de pequenas e médias empresas, além de instituições que atuam no ramo imobiliário.

Outros R$ 30 bilhões serão destinados à compra de carteiras de pequenos e médios bancos, que atuam nos segmentos de consignado e automóveis, e os R$ 5 bilhões restantes para o financiamento da produção agrícola.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, enfatizou a capacidade financeira do banco para apoiar o país diante do cenário atual.

Ele disse que a Caixa é hoje o banco com o maior índice de capitalização, o índice de Basileia, e com mais de R$ 300 bilhões em títulos públicos. “Estamos preparados para emprestar”, assegurou Guimarães.