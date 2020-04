Cagece migrou hoje para o mercado livre de energia elétrica

Atenção! Desde zero hora desta quarta-feira, 1 de abril, a Cagece está consumindo energia elétrica fornecida pelo mercado livre.

A empresa pernambucana Kroma venceu uma concorrência, realizada há três meses, e ofereceu o menor preço pelo fornecimento de 70% de toda a energia consumida pelos diferentes setores da Cagece.

O contrato entre as duas empresas entrou em vigor nesta data.

Reginaldo Lira, diretor regional da Kroma no Ceará, informa que, entre as áreas da Cagece (que é a empresa estatal que trata e distribui água potável e também coleta, que trata e dá destino final ao sistema de esgoto de Fortaleza e de várias cidades do interior do Ceará) – estão as suas Estações de Tratamento de Água (ETAs), incluindo a do açude Gavião, em Fortaleza.

Com a decisão de migrar para o mercado livre de energia elétrica, a Cagece terá uma redução superior a 50% na sua conta de luz.

O mercado livre de energia amplia-se velozmente no Brasil, e no Ceará também.

Grandes empresas da indústria e do comércio do Ceará já migraram para esse mercado livre.