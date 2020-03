Cagece irá à Praça do Ferreira, amanhã, para renegociar dívidas

Amanhã, sexta-feira, 13, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) participará da programação da “Semana do Consumidor 2020”, realizada pelo Ministério Público do Estado (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).

Na oportunidade, a companhia estará na praça do Ferreira - coração da cidade - com atendimento para a negociação de débitos.



A ação acontecerá em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, a ser comemorado oficialmente no próximo domingo, dia 15. O

O serviço será iniciado às 8 horas e prosseguirá até as 14h.



Para atender a demanda da população, a Cagece disponibilizará oito guichês próprios da companhia.

As negociações variarão de acordo com o valor da dívida de cada cliente.

Além da negociaçãpo das dívidas, a Cagece também realizará outros serviços como mudanças de titularidade, religação, novas ligações, alerta de falta de água e vazamento.

Para fazer a negociação, o cliente deverá apresentar:

Pessoa Física: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante da dívida;



Pessoa Jurídica: cópia do comprovante CNPJ, cópia autenticada do contrato social e o último aditivo do responsável pela empresa;



Representantes de Pessoas Jurídicas: fornecer procuração ou autorização com firma reconhecida no cartório e cópia autenticada do CPF e RG.

No caso dos serviços de mudança de titularidade e ligação de água e esgoto, a empresa solicitará o documento do imóvel para que o procedimento seja realizado.