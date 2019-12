Brasil tem 151 milhões de celulares 4G. Em um ano, mais 25 milhões

O Brasil já tem 151 milhões de celulares 4G, segundo balanço de outubro da Telebrasil, uma agência do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).

No período de 12 meses, de novembro de 2018 a outubro de 2019, 25 milhões de novos chips 4G foram ativados, o que representa um crescimento de 20%, no período.

O avanço também se deu na cobertura do 4G. Ao todo, dispondo de 4G, já são 4.651 municípios, nos quais moram 96,5% da população brasileira.

Em um ano, 382 novos municípios brasileiros foram conectados com a infraestrutura de quarta geração.

As redes de 3G também se ampliaram, alcançando 5.454 municípios, onde moram 99,7% da população brasileira. De novembro de 2018 a outubro de 2019, 99 novos municípios foram conectados com 3G.

No total, o Brasil conta com 197 milhões de acessos à internet pela rede móvel. Considerados os acessos fixos e móveis, o Brasil fechou outubro com um total de 230 milhões de acessos no País. Destes, 33 milhões são em banda larga fixa.

A cobertura das redes e o mapa de antenas por município pode ser encontrado na página Fique Antenado!, lançada pelo SindiTelebrasil na semana passada, e que reúne conteúdos e dicas sobre a instalação de antenas de celular e internet móvel, incluindo estudos, entrevistas, vídeos, cartilha, gráficos, legislação e os rankings das Cidades Amigas da Internet e de Serviços de Cidades Inteligentes.

A página (http://www.agenciatelebrasil.org.br/fiqueantenado) tem o objetivo de esclarecer a população, prefeituras e vereadores e de colaborar com o processo de atualização das leis municipais de instalação de antenas.