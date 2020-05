Bolsonaro, diante do desemprego, leva empresários ao presidente do STF

Um gesto político que surpreendeu o País, bem na hora do almoço dos brasileiros, nesta quinta-feira, 7.

O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de alguns dos seus ministros e de 10 empresários de vários setores da indústria, pediu e obteve uma inesperada audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ao qual expôs a situação de pandemia que vive a economia do País, atacada de um lado pelo coronavírus e de outro pelo desemprego, que cresce em progressão geométrica.

O presidente Jair Bolsonaro, os empresários e os ministros, entre os quais o da Economia, Paulo Guedes, atravessaram a Praça dos Três Poderes e, durante uma inesperada reunião com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disseram que, além da pandemia do coronavírus, há uma outra que precisa de ser estancada: a do desemprego e da morte de “pejotas” (pessoas jurídicas, ou seja, de empresas de todos os tamanhos).

O que, resumidamente, desejavam os empresários e o ministro da Economia? (vale lembrar que toda a reunião foi transmitida ao vivo, via Youtube, pelo celular do presidente da República)

Primeiro, que o Judiciário ficasse sabendo de que a situação da economia brasileira, que já era ruim, ficou pior desse ontem, quando o Congresso Nacional aprovou o chamado Orçamento de Guerra, incluindo nele uma grande lista de categorias dos servidores públicos cujos vencimentos poderão ser reajustados durante os próximos 18 meses.

Ora, isso é um um soco no rosto dos trabalhadores da iniciativa privada, que, nesta emergência pandêmica, estão sendo demitidos ou tendo seus salários reduzidos.

Por que os servidores públicos devem ser privilegiados?

Só um segmento dos servidores públicos – e só eles - devem ser premiados com aumento de vencimentos ao longo dos próximos 18 meses: os profissionais da saúde – médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, por exemplo.

O presidente Bolsonaro anunciou que vetará os artigos do Orçamento de Guerra que alargam a bonificação do aumento de vencimentos para várias categorias dos servidores públicos federais, estaduais e municipais.

O funcionalismo público, em todas as suas esferas, são os mais aquinhoados da pirâmide social brasileira.

Durante a inesperada – e importantíssima – reunião desta quinta-feira no STF, o presidente da República e o presidente do STF deixaram claro que o objetivos de ambos é buscar a melhor saída para o atual problema nacional: como compatibilizar a tragédia social do coronavírus com a necessidade de manter as atividades econômicas.

Os empresários presentes à reunião no STF comprometeram-se a adotar – como muitas empresas já o fazem – protocolos de segurança para preservar a integridade dos seus funcionários.

Resumindo: o Poder Executivo, prela voz do presidente Bolsonaro, do seu ministro da Economia e dos empresários, pediu ao STF que flexibilize o isolamento social, permitindo que as atividades econômicas sejam retomadas para que a economia brasileira logo se recupere da crise que atravessa.

O que o STF decidirá ninguém sabe, ainda.