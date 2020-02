BNB lança o FNE Startup, programa de crédito inédito na América Latina

O Banco do Nordeste (BNB) lançou ontem, quinta-feira, 13, em Recife, seu mais novo programa de crédito, o FNE Startup, única linha de financiamento bancário para startups na América Latina.

O lançamnto da inovação foi feito pelo presidente do BNB, Romildo Rolim.

A nova linha estará disponível a partir desta sexta-feira, 14, para contratação em todas as agências do BNB. Em Pernambuco, o Banco dispõe de 40 agências distribuídas pela capital e interior do Estado.

“O BNB tem se posicionado como um dos mais atuantes players fomentadores de ecossistemas inovadores em nossa área de atuação. Já vínhamos aportando recursos com taxas diferenciadas para alavancar o potencial inovador do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo, por meio do FNE Inovação e das unidades do nosso Hub em Fortaleza e Salvador. Hoje, avançamos mais dois importantes passos nesta escalada, com a inauguração do Hub em Recife, por meio da parceria de peso com o Porto Digital, que alia toda sua maturidade à nossa expertise de banco de desenvolvimento e com o anúncio do início da operacionalização do FNE Startup, que pode financiar operações de até R$ 200 mil com a menor taxa de juros do País”, disse Romildo Rolim.

Para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a chegada do Hub do Banco do Nordeste é um grande momento não só para o Porto Digital, mas para Pernambuco. “Os programas de empreendedorismo e o ecossistema de inovação só têm a ganhar com essa parceria", afirmiou Lucena.

Empresas e empresários classificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a Lei Geral das MPEs, e Microempreendedores Individuais (MEI), caracterizados como startups, terão disponível o montante de R$ 2,9 milhões para financiamento de projetos de inovação de produtos, serviços, processos e métodos organizacionais.

O FNE Startup visa fomentar o empreendedorismo, atraindo e mantendo, nos nove estados da Região e no Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, capital humano e modelos de negócios com alto potencial de crescimento por meio de apoio a startups de base tecnológica.

Os financiamentos contemplarão aquisição de bens de capital, folha de pagamento, despesas de remuneração de estagiários, capital de giro, quando exclusivamente associado ao investimento, treinamento, capacitação, aluguel de equipamentos e outros bens e serviços necessários à viabilização do projeto de inovação.

Também serão financiáveis despesas com coworking, prestação de serviços especializados, propaganda, publicidade e paid ads, bem como serviços de armazenamento de dados, a exemplo da contratação de serviços de Cloud Infrastructure (servidor, armazenamento, serviços de manutenção) e gastos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).