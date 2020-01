Betânia Lácteos arrenda fábrica da Valedourado, na Bahia

A cearense Betânia Lácteos, empresa líder do setor no Nordeste, arrendou por 90 dias a baiana Valedourado, dona do antigo Leite Glória, cuja fábrica se localiza no município de Itapetinga, no centro a geografia baiana.

Durante os próximos três meses, a Betânia analisará o negócio e suas perspectivas, que poderão resultar num arrendamento pelo prazo de 20 anos, com opção de compra ao final do contrato.

A informação foi confirmada pelo sócio e CEO da Betânia Lácteos, empresário Bruno Girão.

Este colunista apurou que a intenção do grupo cearense é instalar-se estrategicamente no centro da Bahia, equidistante do Oeste daquela Estado, cuja economia cresce em progressão geométrica graças ao avanço do agronegócio, e também na sua região Sudeste.

Por causa do arrendamento da Valedourado, as obras de construção de uma fábrica de lácteos que a Betânia executa no município baiano de Teixeira de Freitas - a 60 Km de Vitória da Conquista - ficarão em "stand by", aguardando o que for decidido nos próximos 90 dias.

Se o arrendamento definitivo for decidido, a fábrica de Teixeira de Freitas - que está absorvedo investimento de R$ 20 milhões - produzirá diferentes variedades de queijos, incluindo os mais sofisticados.

Na fábrica da Valedourado, que tem 116 funcionários, a Betânia Lácteos produzirá leite empó, longa vida, condensado, creme de leite, iogurtes, cremes e outros ítens de seu portfólio de produtos.