Barragem de Sobradinho chegará em maio com 100% de sua capacidade

Técnicos da Agência Nacional de Águas (ANA) anunciaram, durante videoconferência mensal com integrantes do Comitê da Bacia do São Francisco, que, no próximo mês de maio, a barragem de Sobradinho alcançará os 100% de sua capacidade de represamento, que é de 32 bilhões de metros cúbicos de água.

Durante a videoconferência, realizada na terça-feira, 7, foi feita uma projeção pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) com boas notícias para este ano hidrológico na calha do rio São Francisco.

Ontem, o nível da água da barragem de Sobradinho já estava bem próximo da altura máxima de suas comportas.

Mas o superintendente da ANA, engenheiro Joaquim Gondim, que coordenou a videoconferência, jogou água fria no entusiasmo de pernambucanos, paraibanos, potigares e cearenses.

Ele advertiu que ainda não será desta vez que será ampliada a vazão dos canais Norte e Leste do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.

Segundo revela o site do Comitê da Bacia do São Francisco, o presidente da ANA explicou o motivo: questões de ordem operacional.

Gondim antecipou que convidará para a próxima videoconferência os técnicos da área de Infraestrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, cujo ministro, Rogério Marinho, um potiguar, tem direto interesse em que se aumente a outorga de água para os dois canais do Projeto São Francisco.

Atualmente, essa outorga é de apenas 26 m³ por segundo.