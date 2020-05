Balança comercial registra saldo positivo de US$ 6,7 bilhões em abril

No último mês de abril, o saldo da balança comercial brasileira foi de US$ 6,7 bilhões, ou seja, US$ 1 bilhão a mais do que em abril do ano passado.

No acumulado do ano, porém, o saldo até abril de 2020, que é de US$ de US$ 11,8 bilhões, está abaixo ao de igual período de 2019.

O melhor desempenho da balança mensal, na comparação entre os meses de abril de 2019 e de 2020, é explicado pela queda mais acentuada das importações (-14,8%) em relação às exportações (-5,0%).



Os índices do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) da Fundação Getúlio Vargas permitem uma análise mais detalhada dos fluxos de comércio.

Em volume, as exportações de abril/2020 cresceram 0,3% em comparação com as de abril/2019; as importações de abril/2020 caíram 7,6% se comparadas com as de abril/2019.

Observa-se que as importações vinham registrando aumentos na comparação mensal interanual, desde dezembro, e em março tiveram um acréscimo de 15,4%.

Risco de novas desvalorizações e efeitos defasados entre os contratos e a mudança no cenário doméstico com a tendência recessiva na economia explicariam esse resultado.

A queda nas importações, em abril, mostra que o cenário de queda no nível de atividade da economia já foi incorporado pelos operadores do comércio exterior.

No acumulado do ano até abril, entretanto, as exportações recuaram 2,3% e as importações aumentaram 4,2%.

Espera-se que, nos próximos meses, as importações confirmem a tendência de queda, o que deve reverter o sinal do acumulado no ano.