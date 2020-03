Assistência técnica de graça é paternalismo

Para os produtores nordestinos - os cearenses no meio - a assistência técnica especializada na pecuária de leite é a ferramenta mais importante de todos os insumos, segundo atestam os especialistas. Eles acrescentam que essa importância é ainda maior para os produtores familiares, que representam mais de 75% dos 73 mil produtores de leite do Ceará. Dados oficiais indicam que 87,1% dos produtores de leite do Nordeste não recebem assistência técnica. Agora, reparem: em média, os que têm essa assistência especializada aumentam em 42% a sua produção de leite. É um dado importante que ser levado em conta.

Atenção para este detalhe: não é recomendável que a assistência técnica - que produz todo esse benefício - seja gratuita. Ela tem de ser valorizada por quem a recebe. No sertão, diz-se - e repete-se - que coisa de graça não tem valor.

No programa Agronordeste, em implantação pelo Ministério da Agricultura, o produtor nada pagará pela assistência técnica. Ora isso será mais um estímulo ao paternalismo. Então, o que fazer? Há várias sugestões, e uma delas, muito viável, é a criação de um Fundo do Leite para a capacitação dos produtores, que entrariam com uma contrapartida de dois litros de leite por dia. Em grupos de 30,os produtores, formariam um fundo financeiro que, a cada ano, apuraria R$ 30 mil, segundo estimam as mesmas fontes.

Pescados

Oziná Costa, presidente do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará, filiado à Fiec, abre um sorriso para celebrar a boa performance da exportação cearense de pescados em 2019. A de lagosta representou US$ 52,2 milhões (mais 38,6% em relação a 2018); a de pargo e vermelhos, US$ 22,2 milhões (mais 66,7%); a de atum, US$ 6,1 milhões (menos 2,2%); a de conservas e outros peixes, US$ 4,1 milhões (mais 285,7%). "São dados oficiais do Ministério da Agricultura", lembra Oziná. O pescado colocou-se em segundo lugar na exportação da agroindústria, perdendo para a cera de carnaúba. No quadro geral das exportações cearenses, a pesca ocupou o quinto lugar, "o que é uma boa notícia", afirma ele.

Em Sobral

Tem gostos sofisticados a população de Sobral. Principalmente nestes tempos de boas chuvas e clima ameno. Por isso mesmo, a loja Sobral Junco, da rede Supermercado Pinheiro, promoverá, no próximo dia 27, de 18 às 22 horas, o Sobral Tasting, uma feira de vinhos com 100 diferentes marcas e rótulos de tintos, brancos e espumantes de mais de 10 países.

Boas Parceiras no empreendimento, a Dasar Engenharia e a Simpex Incorporações, que são gêmeas, informam: foi iniciada a pré-venda da segunda fase do Condomínio Reserva dos Ipês, no bairro do Passaré. A primeira fase foi 100% vendida, informa o sócio-presidente da Dasar e da Simpex, Vítor Frota

Se o presidente da República, Jair Bolsonaro, falasse menos e o fizesse só sobre temas de seu pleno domínio, evitaria crises e polêmicas. Ao dizer que o Covid-19 é uma invenção da mídia, cometeu um erro de avaliação e de oportunidade. Há uma torcida para que seu Governo dê certo, mas ele precisa ajudar com o silêncio