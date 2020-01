As virtudes da agropecuária

Em Berlim, capital da Alemanha, onde participa da 85ª Semana Verde Internacional, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou um documento que, entre outras coisas, revela o seguinte: "Na área de inovação, o Brasil desenvolveu um modelo de produção baseado em tecnologias tropicais sustentáveis que conciliam aumento da produtividade e mitigação das emissões de carbono. O País implantou o Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC), com resultados que equivalem à absorção de pelo menos 200 milhões de toneladas de gás carbônico desde 2012. O Plano ABC resultou em uma intervenção em 59 milhões de hectares com tecnologias agrícolas sustentáveis, o que representa 25% das áreas ocupadas pela agropecuária brasileira. A difusão em grande escala dessas práticas agrícolas sustentáveis é um dos principais desafios a serem superados nos próximos anos".

M. Dias branco

Líder nacional do mercado de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco participará, a partir de domingo (19), da Winter Fancy Food, feira de alimentos dos Estados Unidos, voltada exclusivamente ao segmento de alimentos e bebidas. O evento, que na última edição reuniu 1.400 expositores de 30 países, será realizado em São Francisco. Presente em 37 países de todos os continentes, a M. Dias Branco, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), mostrará na Winter Fancy Food os produtos de suas marcas Vitarella e Richester, cujas embalagens são específicas para exportação, com dados de rotulagem em inglês e em espanhol.

Inteligência

De hoje até domingo, 19, a Praia de Canoa Quebrada sediará a primeira Escola de Verão em Inteligência Artificial (IA). Promovido pelo IFCE com o apoio do Instituto Titan, da Secitece e do Ministério da Ciência e Tecnologia, o evento tem o objetivo de identificar o potencial dos laboratórios, institutos, startups e empresas cearenses e os desafios para a instalação do CRIA - Centro de Referência em Inteligência Artificial.

Poupando

Pesquisa do SPC revela: em 2020, 49% dos brasileiros vão "poupar dinheiro".

Discretamente, a Enel - companhia que distribui energia elétrica no Ceará - já opera sua gigantesca usina de geração de energia solar construída em São Gonçalo do Gurguéia. Onde? No vizinho Piauí. Ela tem 475 MW de potência, sendo a maior planta solar da América do Sul. R$ 1,4 bilhão foi investido lá para tornar a usina uma realidade

Se você dispõe de Cheque Especial de R$ 5 mil, saiba que apenas R$ 500 estarão livres da nova taxa imposta pelo Banco Central. Sobre os R$ 4.500 restantes pesará uma taxa mensal de 0,15% que, neste caso significará a importância de R$ 11,25. Faça um cálculo para ver quanto isso dará em um ou em dez anos para saber se vale a pena usar