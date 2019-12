Arquiteto cearense projeta Côco Bambu de Recife

É genuinamente cearense o escritório Carlos Otávio Arquitetos que elaborou o projeto arquitetônico do restaurante que a rede Côco Bambu, também cearense, com sede em Fortaleza e pilotado pelo empresário Afrânio Barreira, construirá em Recife.

O escritório tem mais de 30 anos de atuação no mercado e, segundo Afrânio Barreira, busca mostrar a arquitetura de um modo diferente.

Afrânio Barreira, que se encontra em Orlando (Flórida, EUA) com a família, disse a este colunista na manhã de hoje que o projeto do Côco Bambu a ser erguido em Recife terá grandes inovações, a começar pelo seu estacionamento para automóveis, que ocupará três andares do prédio.

O projeto elaborado sob a liderança do arquiteto Carlos Otávio prevê, ainda, um salão de convenções na cobertura do edifício, o que atrairá eventos corporativos cujos participantes, naturalmente, farão refeições no restaurante do Côco Bambu pernambucano.