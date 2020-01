Aposta de Maia Júnior é para o agronegócio

Concordando com o prognóstico dos consultores empresariais Sérgio Melo e Alcântara Macedo - os quais, por meio desta coluna, disseram ontem que turismo, energias renováveis, indústria ligada ao Complexo do Pecém e saúde são setores da economia do Estado nos quais haverá mais investimento ao longo deste e dos próximos anos - o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, acrescenta mais um: "O agronegócio, que cresce rápido e vai melhorar mais ainda com a chegada das águas do São Francisco". Segundo o secretário, o Ceará está pronto e estruturado para o crescimento. "Temos, porém, uma economia muito dependente dos investimentos públicos e do consumo, e estes estão reduzidos por causa da crise fiscal da União, que investe pouco. Outro óbice é a alta taxa de desemprego que freia o consumo", diz ele. Maia Júnior, animado com o futuro próximo do agronegócio cearense, chama atenção para o projeto da usina de dessalinização que a Cagece implantará no litoral de Fortaleza (há dúvida, ainda, sobre quando isso acontecerá). Será a primeira unidade dessalinizadora do Ceará, mas outras virão para ampliar a oferta de água para a agricultura irrigada, adianta o titular da SDE.

No mar

Amanhã e sexta-feira, em Lisboa, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, participará da conferência sobre a Economia do Mar, promovida pela Pricewaterhouse (PwC), que apresentará o seu 10º Leme - um relatório mundial sobre o potencial dos oceanos. Ricardo Cavalcante participará amanhã, às 9 horas, da primeira mesa-redonda, que tratará da Cooperação e Comunicação nos Assuntos do Mar. Na ausência dele, está respondendo pela presidência da Fiec seu vice-presidente, empresário Carlos Prado.

Supermercados

Neste 1º trimestre, a rede Cometa de supermercados abrirá loja na Av. Sen. Virgílio Távora, esquina com Beni Carvalho.

Revolta

De maio a novembro de 2019, a Enel deixou de mandar a conta mensal de energia dos produtores do Distrito de Irrigação do Jaguaribe (Dirja). Agora, oferece-lhes acordo: pagamento em 10 prestações com 20% de entrada. A revolta é geral.

Você sabia? os data centers - que reúnem dados de pessoas jurídicas e físicas - já respondem por 2% das emissões de gás carbônico? E que a "nuvem" - espaços físicos que geram calor - responderá, em 2030, pelo consumo de 21% da energia do planeta? Revela Gustavo Loiola, especialista da ISAE Escola de Negócios, do PR.

De um profissional liberal que decidiu morar no Porto das Dunas, na geografia de Aquiraz, onde está o Beach Park: "Pago em dia o IPTU, mas o que recebo de volta da Prefeitura de lá. Nada. Ruas esburacadas, sem asfalto e sem iluminação nos dá o poder público de Aquiraz" - reclama o triste e indefeso contribuinte.