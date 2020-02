Alô, turistas cearenses:! O coronavírus se espalha pelo Norte da Itália

Um dos destinos turísticos preferidos pelos cearenses, o Norte da Itália - onde se localizam as cidades de Milão e Veneza - está sendo invadido em alta velocidade pelo coronavírus, que já matou quatro pessoas desde sexta-feira, 21, até a manhã desta segunda-feira.

Como esta coluna já advertira anteriormente, os turistas cearenses que estão com viagem marcada para a Itália - principalmente para o Norte daquele País - devem pensar duas vezes antes de iniciar a excursão. A seguir, um resumo das últimas informações procedentes de lá:

Segundo os jornais La Repúbblica e Corriere Della Sera, o governo italiano – que já havia decretado a interdição da cidade de Codogno, na região da Lombardia, onde comerçou a propagação do coronavírus, proibindo a entrada e a saída de qualquer pessoa em sua área urbana e fechando restaurantes, bares, escolas e rapartições públicas - pretende nas próximas horas baixar novo decreto, suspendendo o pagamento de impostos e também o da conta de energia elétrica, enquanto durar a emergência.

O governo preocupa-se com a possibilidade de crescer o desemprego por causa da paralisação de muitas atividades econômicas no comércio e, principalmente, no turismo das grandes cidades do Norte do País, como Milão e Veneza.

A Bolsa de Valores de Milão opera nesta segunda-feira em baixa de mais de 4%.

Falando ao Corriere Della Sera, o Dr. Massimo Galli, professor de doenças infeciosas da Universidade de Milão e Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Sacco de Milão, disse: “Tivemos uma situação infeliz, a saber, o desencadeamento de uma epidemia no contexto de um hospital. Quem foi atendido no Hospital de Codogno não esteve na China e a pessoa de Xangai, que deveria tê-lo infectado foi encontrada sem ter contraído a infecção”.

Codogno e as cidades vizinhas têm - segundo o Dr. Galli - comércio intenso com a China e, ainda, conta com muitos chineses residindo na região.

O La Repubblica, por sua vez, dá conta de que a Confederação Geral da Indústria Italiana (Cofindustria) já solicitou ao governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte a suspensão das contribuições fiscais e previdenciárias e dos pagamentos de hipotecas e juros. Várias empresas já suspenderam o funcionamento de suas filiais nas cidades da Lombardia onde se registram os casos de coronavírus.

Na reunião do G-20, que se realiza em Riad, na Arábia Saudita, os países já anunciaram que adotarão medidas para reduzir o impacto do coronavírus na economia mundial.