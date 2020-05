Algodão: perto do sonho e da realidade

Estão crescendo a área cultivada e a produção de algodão no Estado do Ceará, que, nos anos 50 e 60 do século passado, chegou a liderar a cotonicultura no Nordeste, produzindo até 150 mil toneladas/ano de pluma, boa parte da qual para a exportação. Depois, veio na mala de algum agente secreto norte-americano o vírus do bicudo, um inseto que simplesmente liquidou o algodoeiro cearense e nordestino. Hoje, a cotonicultura tecnológica e de larga escala do Brasil se dá no Centro-Oeste e no Oeste da Bahia, com bons e crescentes registros no sudeste do Maranhão e do Piauí. Mas o Ceará, persistente, quer retomar a liderança regional. Para isso, investe em um projeto que, desde 2018, mostra sinais de crescimento. Em 2018, foram cultivados 30 hectares (um nada em comparação com o Centro-Oeste); em 2019, 830 hectares; neste ano de 2020, a área plantada prevista é de 2.300 hectares, envolvendo apenas pequenos produtores, principalmente da região do Sertão Central (Quixeramobim, Quixadá e Senador Pompeu como áreas destacadas). Mas esta coluna pode informar que, sem apoio do poder público, investindo recursos próprios, uma empresa privada - que insiste em manter-se no anonimato - está a cultivar, neste momento, na zona rural de Limoeiro do Norte, mais de 10 mil hectares de sementes selecionadas de algodão, desenvolvidas pela Embrapa. Esse empreendimento, segundo apurou esta coluna, está usando tecnologia semelhante à utilizada pelos cotonicultores da região Centro-Oeste do País e do Oeste da Bahia para tornar o Ceará autossuficiente nesse setor. O grupo que empreende em Limoeiro do Norte - um dos maiores da indústria têxtil do Ceará - deseja verticalizar sua atividade. E para isto aliou-se à Embrapa.

UM homem justo

Vítima da Covid-19, faleceu ontem o professor doutor Sérgio Armando de Sá e Benevides, dos quadros da Universidade Federal do Ceará (UFC). Era um dos poucos especialistas brasileiros na gestão de pavimentos, tornando-se doutor nessa área pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Um homem bom e justo segundo a doutrina cristã, ou seja, ajustado à vontade de Deus, Sérgio Benevides foi pai de quatro filhos (Inês, Serginho, Ana Cintia e o cantor Paulo José), avô de 11 netos e amigo de multidões, ele recebe hoje - como diz o apóstolo Paulo - "a coroa da Justiça, a qual o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida (II Timóteo 3, 7-8)". A toda a família dele os sentimentos de pesar desta coluna, que testemunhou o êxito de vários dos seus projetos técnicos.

Um muito importante secretário do Governo do Ceará emitiu - por uma rede social - sua opinião sobre a atividade agropecuária no Ceará. Ele escreveu: "Agro é grilagem de terras. Agro é agrotóxicos". Um produtor de banana no Cariri e um industrial no Pecém estão dando adeus ao Ceará. Vão procurar quem os quer.

Esta coluna renova apelo no sentido de que seja trocado o sensor do poste - localizado em frente ao número 1441 da Rua Joaquim Nabuco - que teve danificado o seu sensor de iluminação por galhos de uma árvore que cresceu e atingiu aquele equipamento. Alô, alô, Iluminação Pública da Prefeitura de Fortaleza!