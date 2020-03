Algodão: ceará será grande protagonista

Ao mesmo tempo em que a Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado trabalha para ampliar e consolidar o seu Programa de Modernização da Cultura do Algodão, voltado para os pequenos produtores e focado em áreas de sequeiro, duas grandes empresas, uma das quais ainda mantida na confidencialidade a seu pedido, já deram partida ao seu projeto de cotonicultura no Ceará. A Agrícola Famosa - líder da fruticultura brasileira do melão, sendo a maior produtora e exportadora do País - aguarda só o fim das chuvas para começar a cultivar algodão em 150 dos quase 8 mil hectares de sua fazenda em Icapuí.

A outra empresa tem objetivos mais ousados: plantará algodão em uma área de até 20 mil hectares na Chapada do Apodi, onde tratores já trabalham, aplainando o terreno. Os dois projetos utilizarão a irrigação, usando água do subsolo, que, no caso do Apodi, é beneficiado pelo aquífero do Açu, um oceano subterrâneo de água doce.

Fábio Aquino, pesquisador da Embrapa Algodão, que presta consultoria às duas empresas, revela: a semente a ser utilizada em Icapuí e no Apodi é a BRS 433 - primeiro cultivo de algodão com biotecnologia inserida. Ela produz uma fibra longa, que, sob o sol cearense, reduz o custo por hectare de R$ 9 mil - no Sul, no Centro Oeste e no município baiano de Luiz Eduardo Magalhães - para R$ 6 mil aqui. E com apenas cinco aplicações de fungicida - nas grandes regiões produtoras são necessárias até 20 aplicações. "Temos solo, sol e gente, e esta é a nossa grande vantagem comparativa", afirma Aquino, sem esconder seu entusiasmo.

Por sua vez, José Wilson Ferreira, técnico em algodão, considerado a pessoa que mais entende de cotonicultura no Ceará, dobra a aposta. Ele confirma o custo mais baixo de produzir algodão no Ceará e garante que no Apodi bastarão duas aplicações de fungicidas, ao contrário dos algodoais em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, que requerem até nove aplicações.

Agora, outra boa novidade: ontem, o empresário Cristiano Maia - maior criador de camarão do País, sendo dono também de empresa construtora de estradas - a Samaria - e de uma grande fábrica de rações para animais - a Samaria Rações e Nutrição, com sede no Distrito Industrial III de Maracanaú - e de várias fazendas na região jaguaribana, onde cria bois, vacas, cavalos, cabras e carneiros, disse a esta coluna que, se o projeto algodoeiro da Agrícola Famosa der certo, ele investirá na cotonicultura a partir do próximo ano.

Euvaldo Bringel, que coordena o Programa de Modernização da Cultura do Algodão, não tem dúvida: "O Ceará voltará a ter protagonismo na cotonicultura do Nordeste".

Na geografia de Pacajus, a curta distância de Horizonte, está surgindo o Viramar Shopping, um empreendimento do empresário Sabino Morais. Ele terá lojas da Óticas Boris, Infolik, Burger King, Bebelu, Grupo Cine, Instituto de Educação Portal (Iep), Caixa Econômica Federal e Detran. Abertura neste semestre.

Donald Trump, do qual o presidente Jair Bolsonaro tudo copia já mudou de posição sobre o coronavírus, que passou de invenção da mídia para uma ameaça à humanidade. E já tomou efetivas medidas para combatê-lo. Aqui Bolsonaro adia providências, não fecha as fronteiras nem suspende os voos internacionais. Oh!!!