Algodão: a semente da Sedet é certificada

Rápida no gatilho, a Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará informa e esclarece sobre a advertência feita ontem aqui pela auditora federal agropecuária do Ministério da Agricultura, Shirley Mapurunga, a respeito de sementes de algodão: "Em virtude do ainda baixo consumo de sementes de algodão no Ceará, não temos em nosso Estado uma produção local. Todos os plantios acompanhados pelo programa (de Revitalização da Cotonicultura do Ceará) utilizaram sementes certificadas, adquiridas na Bahia", diz a nota enviada pela Sedet a esta coluna. E prossegue: Entre as ações mais importantes do programa está o trabalho de capacitação e conscientização do produtor no uso de sementes com procedência de qualidade e legalizadas. A Adagri, vinculada à Sedet, possui em seu cadastro as áreas acompanhadas pelo Programa Algodão. É importante ressaltar que os produtores que quiserem cultivar algodão no Ceará devem estar registrados na Adagri para que ela possa fazer o acompanhamento, principalmente após a colheita, e assim seja respeitado o vazio sanitário, que é um procedimento recomendado para evitar a proliferação de pragas. O Ceará tem o privilégio de contar com a Embrapa Algodão, que possui um Centro Avançado em Barbalha, com destacado trabalho de definição de pacote tecnológico, estudos de vazio sanitário e difusão de tecnologias e que tem disponibilizado pesquisadores de alto nível, a exemplo de Fábio Aquino, Gildo Pereira, João Henrique Zonta, José Geraldo Di Stefano. A Sedet registra o reconhecimento de tão valorosa equipe, que está agregando tecnologia a este programa governamental".

Em domicílio

Mudam os hábitos de consumo do cearense. As vendas por meio de "delivery" (entrega em domicílio) da F. S. Rocha Pescados e Mariscos, dos irmãos Manoel e Francisco Rocha, dobraram neste mês de maio em relação ao anterior abril. "Muitas pessoas estão com medo de sair de casa e, agora, fazem as compras pelo telefone, e nós mandamos entregar sem cobrar taxa", informam os irmãos Rocha, acrescentando um detalhe: "O pargo e a tilápia lideram as vendas".

Protocolo

Supermercados São Luís e Pinheiro operam com poucos casos de funcionários infectados, nenhum hospitalizado, e sem óbito. Causa: seguem rígido protocolo de segurança.

De um conhecidíssimo empresário da metalurgia cearense, cuja empresa tem 63 funcionários, quatro dos quais com sintomas da Covid-19, " todos tratados em casa, graças a Deus, sem qualquer internação em hospital, e com zero óbito". A mesma fonte sugere que a reabertura da economia do Ceará "deve começar logo".

Isolado com a familia em sua casa de Fortaleza, o industrial e agora homem de negócios na área da geração de energia solar e eólica, Fernando Cirino Gurgel não esconde sua preocupação com a situação da economia nacional: "Preocupa-me a falta de compromisso do Congresso Nacional com os interesses da Nação", diz ele.