Água: as convergências e as muitas divergências

Caem as chuvas, enquanto segue o debate em torno dos recursos hídricos e de sua gestão no Ceará.

No litoral cearense, a pluviometria anual é bem maior do que a registrada no sertão - na praia de Paracuru, por exemplo, ela chega a mais de 1.600 milímetros anuais.

Porém, devido à sua proximidade do mar, os cursos d’água litorâneos são pequenos, razão por que é complicado construir açude na praia - onde chove mais - pois faltam condições topográficas, geológicas e geotécnicas adequadas.

São explicações que transmite a esta coluna um especialista, o secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, diante de comentários que surgem nas redes sociais a respeito do tema.

Empresários, técnicos e leigos preocupam-se com a situação dos açudes Castanhão, Orós e Banabuiú, hoje praticamente secos, pondo em risco o abastecimento humano da RMF, a dessedentação animal e as atividades econômicas da indústria e da agropecuária.

Há divergências quanto à construção do Castanhão: uma parte, na qual se insere o secretário Teixeira, diz que ele foi bem planejado, bem construído e bem localizado, enquanto outra parte, liderada pelo engenheiro Cássio Borges, entende que, em vez de um único mega-açude, deveriam ter sido construídas barragens de porte médio que beneficiariam todo o Vale do Jaguaribe – a montante e a jusante do Orós.

Diante da incerteza que persiste sobre a oferta hídrica neste 2020, o Governo do Estado – ao mesmo tempo em que acelera providências para licitar as obras das adutoras que serão feitas com os US$ 174 milhões financiados pelo Banco Mundial – trabalha para reduzir ao mínimo o transporte de água do Castanhão para a RMF.

Para isso, conta com o Projeto S. Francisco -que avança na velocidade da tartaruga - e com a próxima usina de dessalinização, que ainda é só um projeto em processo de licitação.

E com a recarga dos três grandes açudes do Ceará, algo que depende unicamente da natureza.

Emprego

Qual empresa dá mais emprego na Região Metropolitana de Fortaleza?

Resposta: a Vulcabrás-Azaleia, cujo quadro de pessoal é integrado por uma multidão de nove mil pessoas, mais do que a população de várias sedes municipais do Ceará.

Localizada na geografia de Horizonte, às margens da rodovia BR-116, a empresa – cujo sócio e CEO é Pedro Bartelle, também sócio da Grendene, que emprega 20 mil pssoas só em suas unidades de Sobral - ela produz calçados esportivos das marcas Olimpikus e Under Armour.

A fábrica da Vulcabrás-Azaleia está em expansão, o que significa a criação de mais empregos ao longo deste ano.

Ela veio para o Ceará atraída pelos incentivos fiscais que o governo cearense oferece a quem investe aqui.

Mas a reforma tributária poderá extingui-los

Sobe

Festa na embraer, 3ª maior fabricante de aviões do mundo.

Sua Divisão de Jatos Executivos - que permanece sob controle brasileiro, assim como a de Defesa, que criou e comercializa o KC-390 - bateu um recorde: entregou no ano passado 51 jatos Phenon-100 e Phenon-300, que já são os mais vendidos jatos leves em todo o mundo

Desce

Só um País louco como o Brasil - em grave crise fiscal e financeira e desemprego elevado - é capaz de, durante cinco dias – contando desde ontem – trocar o frevo da produção pelo samba da ociosidade carnavalesca.

No Ceará, para quem trabalha e produz, acrescente-se a insegurança pública causada por quem deveria cuidar bem dela