Agronegócio avança com tereza cristina

Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária e coordenador do Comitê Técnico de Fitossanidade da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), faz questão de ressaltar o papel importante que a agropecuária brasileira tem prestado ao País nesta crise de pandemia virótica. Primeiro, ele alude ao esforço da ministra da Agricultura, Tereza Cristina que, pessoalmente, tem liderado o setor para garantir o abastecimento de gêneros alimentícios à população de todos os estados do País, numa ação transversal com outros ministérios, entre os quais o da Infraestrutura. "Não há registro de qualquer problema de falta de alimentos nas cidades brasileiras - Fortaleza incluída, e essa normalidade é devido à convergência de esforços que orienta as diferentes áreas da cadeia produtiva do agronegócio", diz Prado. Ele aproveita para de novo elogiar a ministra Tereza Cristina que, com o apoio de outros ministérios, obteve em pouco mais de um ano a abertura de quase 50 novos mercados em 23 países. Tom Prado cita um levantamento da Frente Parlamentar do Agronegócio, que pormenoriza as missões empresariais chefiadas pela ministra da Agricultura, cujos resultados superaram as expectativas. Só para a Índia, as exportações brasileiras de frango subirão de 7% a 8% nos próximos anos. Na China, além do mercado de carnes, a ministra obteve uma grande vitória: a abertura do mercado para o melão brasileiro, que é todo produzido no Nordeste - o Ceará no meio.

Expectativa

Empresários da construção civil aguardam o resultado da reunião de hoje do Grupo de Trabalho, criado pelo governador Camilo Santana, que proporá, sob condições, a reabertura de algumas atividades econômicas. Eles asseguram que - assim como os supermercados, as farmácias, a usina da CSP e as indústrias de produtos de higiene e limpeza - suas construtoras também estão prontas para voltar ao trabalho, assegurando aos seus operários e engenheiros as condições de segurança contra a Covid-19, incluindo escalas alternadas.

Zero a zero

Visivelmente triste e preocupado, o sócio e diretor de uma grande indústria cearense de tintas resumiu assim a situação de sua empresa, que emprega perto de 200 pessoas. "Neste mês de abril, o faturamento de minha empresa foi zero porque estamos proibidos de funcionar. Consequentemente, zero também será o recolhimento de impostos".

Ontem, esta coluna testemunhou o movimento comercial em ruas e avenidas da Aldeota. Num shopping center, só uma loja âncora, apoiada por liminar judicial, estava aberta. Dentro dela, um cliente e seis funcionários - todos de máscara. No andar térreo, o supermercado tinha bom movimento de pessoas, todas também mascaradas

Apesar do isolamento social, que esvaziou as ruas da cidade, seguem devagar as obras de modernização da Avenida Desembargador Moreira, entre as avenidas Pontes Vieira e a Beira-Mar. E as de construção do novo viaduto sobre a BR-116, também. A PMF torce para que as chuvas passem logo, e tudo termine no Natal.