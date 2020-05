Agricultura quer modernizar registro e uso de fitoquímicos e microbiológicos

Duas portarias - de números 102 e 103 - foram publicadas ontem pelo Ministério da Agricultura.

Ambas abrem por 90 dias consultas públicas para receber sugestões e comentários sobre instruções normativas que tratam - a primeira - sobre procedimentos a serem adotados para o registro de produtos fitoquímicos que se caracterizem como agrotóxicos e afins e - a segunda - para o registro de produtos microbiológicos que tenham função de agrotóxicos e afins e, neste último caso, com a consequente revogação da Instrução Normativa Conjunta Mapa/Anvisa/Ibama, datada de 10 de março de 2006.

O objetivo das consultas públicas é permitir a ampla divulgação das duas instruções normativas.

A primeira quer estabelecer os procedimentos para o registro de produto fitoquímico, "cujo ingrediente ativo seja obtido exclusivamente de matéria-prima vegetal".

A segunda "visa atualizar o registro de produtos microbiológicos empregados no controle de uma população ou de atividades biológicas de um outro organismo considerado nocivo ou ainda sendo responsável pela promoção do crescimento e defesa vegetal, atualmente vigente".

Mais detalhes no site do Ministério da Agricultura.

Resumindo: moderniza-se a legislação da agricultura brasileira - eis a boa notícia.

EMBRATEL OU EMBARULHO?

De costas para a Lei do Silêncio, dando uma banana para a fiscalização da PMF e tirando proveito de sua posição de empresa multinacional com alta liquidez, a Embratel passou o dia de ontem -um feriado - fazendo barulho na obra de restauração de sua torre de antenas na esquinaa das ruas Torres Câmara e Joaquim Nabuco.

Usando uma britadeira, a empreiteira que executa o serviço, desrespeitando a Lei, promete repetir a barulheira nesta quinta-feira, outro feriado.

PAGUE MENOS

Presente nos 26 estados e no Distrito Federal, a rede de farmácias Pague Menos, com sede em Fortaleza, já aceita pagamentos feitos com o cartão de débito virtual Caixa Tem.

Novidade, os beneficiários do auxílio emergencial do Governo Federal podem também fazer compras, tanto pelo site da Pague Menos quanto em suas lojas físicas.

PREVISÃO

Hoje, o comércio atacadista nacional divulga sua previsão para 2020.

E também os resultados de 2019.

Estes deverão ser bem melhores as previsões para este exercício de pandemia.

CAMARÃO

Novo mercado para o agronegócio brasileiro foi aberto pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina: Taiwan.

Tendo como capital a cidade de Taipei, Taiwan foi o local para onde fugiram, em 1949, o generalíssimo Chan Kai Chek e seus soldadosque perderam a guerra civil para as forças populares de Mao Tsé Tung.

Taiwan é um território que o governo de Pequim reclama como seu e onde se implantou um dos mais importantes centros mundiais de tecnologia.

Pois agora os habitantes de Taiwan passarão a consumir camarão produzidos no Brasil, principalmente no Nordeste, o Ceará no meio.

As empresas Camar e Carapitanga, associadas da Camarão BR, entidade que reúne os carcinicultores brasileiros,já começam a exportar camarão para lá.

A cearense Samaria - a maior de todas, do empresário Cristiano Maia - também vai exportar para Taipei.

CRISE

Dias difíceis o Brasil e os brasileiros vivem hoje.

O Executivo, o Legislativo e o Judiciário federais não deixam que o tédio pouse na vida anacional.

Diariamente, um dos três poderes provoca um fato novo que causa crise.

Tudo em meio a uma pandemia que já matou quase 30 mil pessoas e matará outro tanto ainda. E ameaça destruir a economia.

REABERTURA

Hoje, quinta-feira, dia 28, o governador Camilo Santana anuncia, primeiro, a prorrogação do isolamento social, que, pelo que se ouve, deixará de rígido.

E, também e principalmente, revela em que condições serão retomadas as atividades de alguns setores da economia do Ceará.

Anuncia-se que a construção civil estará inlcuída nessa reabertura, e as lojas revendedoras de automóveis e, ainda, as que vendem produtos do lar.

A conferir..