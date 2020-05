Agricultura irrigada no Ceará produz mais com tecnologia e em menos área

Avança a agricultura irrigada no Ceará, e alguns números fornecidos pela secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedet) conferem-lhe importância.

Em 2018, por exemplo, sua área plantada alcançou 72,4 mil hectares, ou 5% do total (os outros 95% da área cultivada foram da agricultura de sequeiro).

A produção da agricultura irrigada bateu em 1,739 milhão de toneladas (39%) e registrou um VBP (Valor Bruto de Produção) de R$ 2,386 bilhões, ou 59% do total.

A agricultura de sequeiro, embora ocupando área de 1,44 milhão de hectares e colhendo 2,73 milhões de toneladas, alcançou um VBP de R$ 1,63 bilhão.

Em 2019, a área irrigada caiu para cerca de 50 mil hectares e os números de sua produção e VBP estão sendo apurados pela Sedet..

Na opinião de Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo de Agronegócio da Sedet, são muito boas as perspectivas para a agricultura irrigada cearense.

"Quando estiver concluído o Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, a oferta de água estará normalizada, e aí os produtores poderão planejar melhor seus investimentos", explica ele.

Sílvio Carlos ressalta os investimentos privados que têm sido feitos pelos agropecuaristas, que a cada ano melhoram sua produção e sua produtividade, consolidando o Ceará como um dos líderes do setor no Nordeste.

BNB

Ontem, na hora do almoço, por vídeoconferência, o presidente do BNB, Romildo Rolim, reuniu-se com empresários cearenses da agropecuária.

Rolim anunciou que, hoje, os financiamentos, sem garantias, estão limitados a R$ 50 mil, mas o banco avalia a possibilidade de ampliar esse limite para R$ 100 mil.

Os empresários pediram a Rolim que o BNB apoie mais fortemente os pequenos produtores de leite por meio do financiamento das culturas de algodão, palma forrageira e sorgo, que alimentam o rebanho leiteiro.

No ano passado - informou Romildo Rolim - o agronegócio no Nordeste representou 50% de todas as operações do banco.

VAREJO

Hoje, às 15 horas, a FCDL e a CDL Fortaleza terão o "Falando de Varejo", uma "live" transmitida pelo canal da entidade no Youtube.

Com o tema "O varejo antes e depois da Covid-19", Marcos Gouvêa, especialista do setor, informará sobre as projeções para os próximos meses.

Da "live" participarão Freitas Cordeiro, presidente da FCDL, e Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza.

LUCRO

Dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, a Via Varejo registrou lucro líquido de R$ 13 milhões no primeiro trimestre deste ano.

A empresa reverteu um prejuízo de R$ 50 milhões, anotado no mesmo período de 2019.

A propósito de varejo: a rede de farmácias Drogasil, com 33 unidades no Ceará, passou a fazer entrega de medicamentos em domicílio.

SEM DINHEIRO

Se a pandemia do coronavírus persistir e mantiver fechada por mais três meses a atividade econômica, os governos - Federal, Estadual e Municipal - terão dificuldade para pagar o vencimento dos servidores ativos e o provento dos aposentados.

Não haverá receita tributária suficiente para encarar esses compromissos.