Adagri melhora inspeção

Novidade: a Agência de Defesa Agropecuária (Adagri-Ceará) já opera segundo as normas do Sisbi - Sistema Brasileiro de Inspeção. O Sisbi padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção dos produtos de origem animal. Agora, por exemplo, as pequenas indústrias de produtos lácteos do Ceará já podem comercializar em todo o território nacional o que produzem, desde que tenha o selo do Sisbi emitido pela Adagri. A Laticínios Vale do Pirangi, pilotada por José Antunes Mota, que produz lácteos com a marca Cambi, já pediu à Adagri sua migração para o novo sistema. A Tijuca fez o mesmo pedido.

Mussarela

A propósito de lácteos: os produtores e industriais cearenses esperam que o governador Camilo Santana conceda, ainda neste ano, a redução ou mesmo a isenção do ICMS incidente sobre o queijo mussarela, cuja produção cresce no Ceará. Na Bahia, o mussarela é isento.

Confraternização

Hoje, a indústria cearense confraterniza-se com o Governo do Estado no já tradicional e denominado "almoço com o governador". O evento, idealizado pelo ex-presidente da Fiec, Beto Studart, e mantido pelo seu sucessor Ricardo Cavalcante, culmina e consolida a excelente relação do empresariado com o governador Camilo Santana, iniciada há cinco anos. O almoço tem lugares marcados. O convite, pessoal e intransferível, tem um chip que evita penetras.

Amigo secreto

Você sabia? Pesquisa do SPC Brasil apurou que 42% dos brasileiros que revelaram desejo de comprar presentes neste Natal aderirão à brincadeira do Amigo Secreto. Isso - diz o SPC - injetará na economia uma montanha de R$ 7,5 bilhões.

Em sobral

Amanhã, às 18 horas, a rede de Supermercados Pinheiro entregará à população da cidade de Sobral a Praça da Criança. Localizada no antigo Clube do Vaqueiro, a praça tem dois playgrounds, miniquadra de futebol e academia ao ar livre.

Famosa

No ano passado, a Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do País, registrou um faturamento de R$ 620 milhões, dos quais 60% se originaram das vendas para o estrangeiro. Neste ano, a receita será maior: a alta do dólar ajudou. E em 2020, maior ainda: haverá exportação para a China.