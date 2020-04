A credibilidade de Bolsonaro acabou; e a governabilidade?

“Agora, é Moro 2022” – foi assim que empresários da indústria e da agropecuária do Ceará se manifestaram, por meio das redes sociais, sobre o pronunciamento, feito na manhã desta sexta-feira pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, durante o qual fez sérias denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro, a quem encaminhou seu pedido de demissão do cargo.

Mantendo em sigilo a identidade dos empresários, esta coluna anotou várias de suas opiniões sobre o que disse Moro.

Um deles postou: “Moro, um grande brasileiro, preparado para ajudar a guiar o País para grandes destinos em futuro próximo”.

Outro, do mesmo setor da atividade econômico, escreveu: “O discurso de despedida de Moro deixa Bolsonaro numa saia muitíssimo justa, até jogando esterco no ventilador”.

O mesmo empresário voltou a postar, um minuto depois: “Acabou o governo Bolsonaro. Acusações muito graves”.

Dois apaixonados bolsonaristas, pequenos empresários, disseram à coluna, pelo telefone, que estão decepcionados com o presidente Jair Bolsonaro e que, agora. “vamos de Sérgio Moro”.

Um alto funcionário do governo do Ceará, comestreita ligação com o empresariado, postou: “Agora, temo que próximo será o (Paulo) Guedes”, ministro da Economia.

Um pequeno agricultor postou: “A saída de Moro foi acertada no pacote de negociação com o centrão. Agora, o Congresso passa a apoiar o presidente”. E acrescentou, 30 segundos depois: “A felicidade voltando! O País vai voltar a ser como antes, Igal a FHC, Lula, Dilma e os outros picaretas. Muito complicado”.

No mesmo grupo da rede social, um técnico, dos quadros profissionais de uma grabde empresa pública, resumiu: “O Rei está nu”.

E um jovem empresário escreveu: “Uma pena! Deus tenha do Brasil e dos brasileiros! Por dias melhores! Acabou-se a credibilidade do Bolsonaro. Vamos ver se acabou, também, a governabilidade”.