A carcinicultura brasileira tem nome: Camarão BR

Aconteceu o que esta coluna previu na terça-feira, 3: os maiores produtores de camarão do País retiraram-se da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC) e acabam de criar a Camarão BR, nova entidade de representação política da carcinicultura nacional.

Sua primeira diretoria - liderada pelo cearense Cristiano Maia, o maior produtor de camarão do País - já foi empossada.

As empresas fundadoras da nova entidade são Aquinor, Aquafarma, Camanor, Carapitanga, Celm, Camar, Costa Dourada, Itaueira, Nortemar, Potiporã e Revesa.

Hoje, sexta-feira, 6, às 9 horas, em Brasília, Cristiano Maia - acompanhado de diretores da Camarão BR, entre eles Tom Prado, da Itaueira Agropecuária, que produz camarão no RN - reúne-se com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Leandro Diamantino Feijó, ao qual apresentará a nova entidade e com o qual tratará da exportação do camarão brasileiro e das políticas do governo para a aquicultura nordestina.

À tarde, essa apresentação será feita para os integrantes da Comissão Nacional de Aquicultura da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

Cristino Maia disse a esta coluna que o principal foco da Camarão BR será a qualificação dos carcinicultores, para os quais promoverá cursos técnico-científicos ministrados por especialistas nacionais e estrangeiros.

"Faremos grande esforço no sentido de que as novas tecnologias e os avanços biogenéticos cheguem ao conhecimento do criador de camarão do Nordeste", disse Cristiano Maia.

O Ceará e o Rio Grande do Norte são os líderes nacionais da produção de camarão.

MOBILIZA BRASIL

Hoje, ao meio-dia, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, recebe, com pompa e circunstância, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa.

Antes, às 9 horas, Costa fala para os industriais cearenses sobre seu mister.

Na mesma ocasião, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, e seu diretor Eduardo Diogo lançam o Mobiliza Brasil 2020, programa de desburocratização voltado para as micro e pequenas empresas.

Abrasel

De 24 a 27 deste mês, o Cariri - especificamente a região do Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) - receberá o 35º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Um evento turístico e gastronômico.

OTIMISMO

Construção civil otimista: após 5 anos de resultados negativos, o setor cresceu 1,6% no ano passado, mais do que o PIB do País, que ficou em 1,1% - revelou o IBGE.

Patriolino Dias, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), faz uma aposta:

"O crescimento deste ano será maior, apesar dos efeitos do coronavírus", afirma ele.

OPINIÃO

Um jovem engenheiro, especialista em cálculo, diz:

"O PIB que se vê é de 1,1%. Mas não se vê o crescimento de 4,48% do investimento privado, nem os mais de 500 mil novos empregos em relação a 2018, nem os 8,33% de crescimento do crédito livre".

E conclui: "Faltam as reformas tributária e administrativa e a desburocratização", problema para cuja solução o País depende do Congresso Nacional..