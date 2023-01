Danilo Lopes: 'Presidente Robinson de Castro acabou com o clube'

Clima de inquietação dentro e fora de campo. Esse é o cenário vivenciado pelo Ceará nesses últimos dias. O rebaixamento à série B deixou danos e, em alguns aspectos, até difícies de contorná-los.

Uma situação também que ainda aquece os ânimos dos torcedores é a permanência do presidente Robinson de Castro. Parte da torcida, impaciente com a situação, organiza protestos e um dos pedidos é o "extremo": a ausência dos alvinegros no estádio, nos próximos jogos.

Em meio a tudo isso, uma eleição para o Conselho Deliberativo do clube. Qual a responsabilidade do órgão?

Fiscalizar a diretoria executiva. Uma função essencial para a organização (principalmente financeira) de uma instituição. E, pasmem, também há turbulências para uma definição.

No programa Jogada 1º Tempo, tivemos a presença do concorrente ao cargo de presidente do conselho, Danilo Lopes (Chapa "Conselho de Todos"). Postulante ao cargo de presidente, ele foi enfático: "Robinson de Castro tem que pedir a renúncia para as coisas voltarem ao normal". Uma manifestação que cresce também entre os torcedores.

Danilo destacou ainda que, se caso for eleito à presidência do Conselho Deliberativo, terá mais transparência no orçamento do clube (algo que até o momento não foi divulgado do ano anterior).

O candidato ao cargo questionou ainda o processo eleitoral. De acordo com o Danilo, há uma necessidade de transparência dos nomes participantes do pleito. No caso, uma decisão judicial que não está sendo cumprida. E um terceiro ponto apontado pelo candidato foi a importância da probidade administrativa, que é o servir o processo administrativo com honestidade, procedendo no exercício das suas funções.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

Ainda nesta semana o programa Jogada 1 Tempo receberá o candidato Jamilson Veras (Chapa Conselho Independente).