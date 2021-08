A noite ia alta no Brasil, quando as vésperas da madrugada os italianos noticiaram a morte de Roberto Calasso. O obituário se replicou em sites e jornais, destacando a importância de Calasso como editor literário e, em um caso ou outro, ligando seu nome, comk crítico, a um autor ou outro ao qual se dedicou: Kafka.

Não era o caso de interromper as notícias olímpicas para falar do desfecho da vida, aos 80 anos, de uma das figuras mais importantes da vida cultural italiana desde meados do século passado. Tampouco mereceria notícia retrospectiva e elogiosa nos jornais da noite.

Seu tema frequente era a sobrevivência dos mitos e deuses no presente, a ponte que unia um passado de sabedoria e o mundo em que Calasso e seus leitores caminham. Foi, ele mesmo, uma figura que parecia impossível de existir no presente e, no entanto, existia. Incongruente com nosso tempo, ao primeiro pensamento a seu respeito, e, apesar disso, um homem, que como todos do gênero foi capaz de morrer.

A questão é: é possível pensar em alguém como ele, talvez em formação, a ter a abrangência de seu conhecimento, a verticalidade de seu engenho, profundo mas também celeste? Há momentos involuntariamente cômicos numa longa entrevista que Calasso deu ao quinzenario The Paris Review. Quantas línguas você fala? Segue a lista: italiano, francês, inglês, espanhol, alemão. "Latim e grego eu aprendi na escola. Sânscrito, eu estudei sozinho".

Calasso foi um escritor original e erudito.