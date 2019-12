Os donos de Jesus e os pescadores de polêmicas 

Dentre as muitas formas consagradas de se referir a Jesus Cristo, “pescador de homens” se destaca no momento. É irresistível para se falar de “A Primeira Tentação de Cristo”, especial natalino do Porta dos Fundos, que pode ser visto na Netflix.

A polêmica se seguiu à sua disponibilização no serviço de streaming e mostra que, de fato, houve uma pescaria. De homens, certamente, mas também de mulheres e +, para ser abrangente como os tempos pedem.

Pescados não para salvação, para o caminho reto ou algo do gênero; foram emaranhados na rede do polemismo, alimento anabolizante do sucesso viral.

O especial, de 46 minutos, mostra Jesus de regresso a casa dos pais, após uma temporada de 40 dias no deserto. E ele volta acompanhado. O romance gay tem atraído críticas nas redes sociais, abaixo-assinados e campanhas de boicote – via cancelamento de assinaturas – do serviço de streaming.

“Pelo impedimento do filme de Natal da Netflix e porta dos fundos, por ofender gravemente os cristãos” é o texto integral da lista de assinaturas, que almeja chegar a 3 milhão de signatários e – enquanto escrevo - já passa de 1,7 milhões.

Lideranças cristãs - católicas e evangélicas - saíram em ataque aos responsáveis pelo programa. Em sites evangélicos, as críticas ao Jesus da Porta dos Fundos estão nas headlines. E, mais uma vez, o presente que vivemos se mostra vocacionado ao reboot – e, a se considerar o exemplo de Hollywood, não parece ser uma boa ideia.

Jesus já ganhou uma infinidade de interpretações

Fosse feita uma linha do tempo com todas elas, precisariam ser incluídas definições do homem de Nazaré como messias e como agitador, quando ainda caminhava entre nós; passando pelo caleidoscópio místico da Idade Média, que se discutia desde sua natureza (humana, divina ou 50/50?); passa pela pintura, na qual Cristo muda de etnia ao sabor dos preconceitos da época, do local e do artista; e chega ao cinema contemporâneo.

O título do especial do Porta dos Fundos, aliás, parece mais uma referência a “A Última Tentação de Cristo” (1988) do que à passagem bíblica.

O filme de Martin Scorsese (que dirigiu “O Irlandês” para a Netflix, mas qualquer conexão entre uma coisa e outra é apenas a paranoia batendo à porta da cachola) não é uma sátira, mas tem cenas de sexo entre Jesus e Maria Magdalena. Óbvio, isso atiçou a ira de muita gente. Vale contextualizar que um romance entre os dois é uma tese antiquíssima, e Scorsese precisaria entrar numa fila sem fim de hereges à espera de entrar na fogueira.

Jesus também foi hippie em “Jesus Christ Superstar”, musical britânico com trilha rocker, soldados romanos de coturno e submetralhadora e um Judas Iscariotes redimido, como um devoto mais radical. Mais uma vez, tese antiga requentada. O filho de Maria e José foi vizinho de um inglês louro, na produção do grupo inglês de humor Monty Phyton. “A Vida de Brian” ataca os fundentalismos, fundamentalmente burros, e encerra sua passagem pela antiga Galileia com uma canção otimista, com pessoas crucificadas injustamente cantando “olhe sempre o lado luminoso da vida”.

Que os devotos não são se sintam à vontade com estas interpretações é compreensível. Compreender, contudo, é diferente de aceitar; explicar e justificar são coisas distintas.

Nos evangelhos, a resposta de filho de Maria e José e de seus seguidores era A pregação, a ideia de levar a boa nova. A palavra, não a espada.

As tendências persecutórias aparecem séculos depois, no Cristianismo, já com a Igreja Católica fortalecida. São os tempos dos altos da fé - na prática, fogueiras onde eram queimados hereges e inimigos da fé, definições vagas e largas que, não poucas vezes, foram usadas para defender interesses que nada tinham a ver com a religião. Eram expressões do ódio que pouco tem a ver com as palavras atribuídas a Cristo.

E mais, há de se pensar duas, três, 70 vezes sete sobre a ideia de impor interpretações de Cristo, de privatizá-lo e de se sentir dono das narrativas sobre ele (ou Ele).

No contexto religioso, isso encontra exemplo nos fundamentalismos islâmicos que, espera-se, não seja algo almejado pelos homens de boa fé.

Que se possa ter liberdade para olhar Cristo e vê-lo de forma distinta, é algo positivo. Os líderes da reforma protestante e as igrejas por eles fundadas teriam vivido dias mais fáceis, caso seus desafetos olhassem mais o lado luminoso da vida. Ter liberdade em expressar como se entende Jesus Cristo e o cristianismo é tão vantajoso que permite até que se pense em versões menos tolerantes às gracinhas com sua figura; ou, ainda, que seja visto como compatível ao papo de “bandido bom é bandido morto”.

Ninguém ainda é obrigado a entrar e ouvir a pregação sobre Cristo, menos ainda quando não se reconhece suas palavras naqueles proferidas por quem está no púlpito. Tampouco se é forçado a assistir filmes, engraçados ou não, ou a assinar este ou aquele serviço de streaming.

Chama-se livre arbítrio. Graças a Deus.