O risco de trocar a cultura por propaganda  

Roberto Alvim era uma bomba relógio. Ao ser anunciado para a diretoria de teatro da Fundação Nacional de Artes (Funarte), teve pressa em fazer rebuliço. Como dramaturgo - e, dizem, que dos bons -, é um homem da palavra, se soube escolhê-las, para provocar críticos. Como se viu depois, nem sempre, estes eram opositores políticos.

Ou era possível normalizar alguém que falava em preservar "princípios, valores e conquistas da civilização judaico-cristã, contra o satânico progressismo cultural"? Talvez, se o tivesse sido dito em cena, por um personagem inspirado em algum aiatolá beligerante e paranóico. Alvim cairia. Era questão de tempo. Foi alçado a secretário especial de Cultura do Governo Federal, mas, sejamos francos, isso era adiar o desfecho inevitável.

Roberto Alvim foi demitido do cargo, na sexta-feira (17), depois da polêmica incendiária da noite de quinta, cujas chamas ainda ardiam alto na manhã seguinte. Dessa vez, nem o já tradicional delay de exoneração foi adotado pelo Planalto. Bolsonaro foi atipicamente rápido, sem tentar salvar o secretário que havia elogiado no dia anterior.

Não era para menos. O sujeito, com dinheiro público e falando em nome do Governo, apareceu em vídeo numa performance afetada, proferindo um discurso que copiava o tom, ideias e até palavras de outro, de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda na Alemanha Nazista. A trilha escolhida, uma peça de Richard Wagner, foi citada por Hitler, em sua autobiografia, como uma de suas favoritas.

Se estivéssemos na Alemanha, Alvim já estaria preso. Por aqui, importante que se diga, exonerá-lo é pouco - e, que fique claro, a única solução passa pela Justiça institucionalizada. É pouco, não apenas porque perder o emprego é o mínimo a se fazer com alguém que se mostrou incompetente, irresponsável e insensível, mas porque o que Alvim gestou ainda está aí.

É como se Goebbels fosse afastado, mas sua máquina de propaganda continuasse a pleno vapor. Afinal, a performance do ex-secretário não era a única coisa de mau gosto no pronunciamento; seu projeto parece saído do gabinete do propagandista de Hitler. Ou não foi isso que reconheceu o próprio Alvim, ao reforçar que "as ideias contidas da frase (idêntica à de Goebbels) são absolutas perfeitas e eu assino embaixo". Ele só negou que tenha sido uma citação, mas uma "coincidência retórica".

Pouco importa se os grupos extremistas de hoje trabalhem com bibliografia. O que faz de alguém um fascista não é ser especialista em Mussolini ou, se neonazista, um connoisseur dos escritos de Hitler. São suas ações e seu discurso (que mobiliza e justifica mais ações).

O discurso de Alvim e o edital que gestou projetam o que a arte brasileira deveria ser no futuro. "Só interessa (ao País) uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena", disse, em tom ufanista, ao som da música criada por um alemão. O que Alvim anunciou é um plano de constranger a arte, para que ela siga um ideal, de um grupo político no poder. Contra tudo isso, a arte é, por natureza, plural e insubmissa.

O liberalismo econômico é celebrado pela equipe governamental e aliados, mas aceita-se que as artes sejam dirigidas? No século passado, planos semelhantes foram postos em prática, para ficar nos dois exemplos mais famosos, pelo regime nazista alemão e pela União Soviética. O que ficou destes períodos foi propaganda, não arte. A saída para os artistas foi o exílio, quando possível; e o extermínio, com frequência.

Demitir Alvim é pouco. Um edital, por ele concebido, deve ser explicitamente cancelado, sob risco de conter alguma de suas “coincidências retóricas". O espírito que deve guiar as políticas públicas é o democrático. Não basta banir a serpente do ninho, é necessário eliminar seus ovos.