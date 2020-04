As lives de música terão fôlego para surpreender depois de Ivete?

Abril, definitivamente, não foi um mês de muitas alegrias. Faltaram motivos até mesmo para aqueles que não viveram, na pele ou nas cercanias, o drama da doença ou os infortúnios da crise econômica.

Os que podem escolher ficam ente um lá fora, com o risco do inimigo invisível; e um aqui dentro, sob as investidas daquilo que reside no interior de cada um de nós. Por contraste com a realidade, tanto quanto pela falta de alternativas, as lives de nomes da música se tornaram um sucesso tão grande neste mês.

O fenômeno tem lá suas simetrias com a pandemia. Cresceu em ritmo exponencial, chegou em toda parte e parece ter atingido o platô - com dezenas de lives diárias. Hoje, são listadas em sites como uma versão contemporânea da programação de TV ou do line-up de um festival (e, no fundo, estão mesmo entre uma coisa e outra).

Um festival de música em lives para todos os gostos

A performance de Xand Avião - com 3 horas de música e falatório, arrecadando toneladas de doações - não completou um mês ainda, mas já parece ser um acontecimento de décadas atrás. O fenômeno, então, ainda dava conta de coberturas individuais e o tema se sustentava como pauta do dia.

Gostando ou não da música, o tema era incontornável. Hoje, com cardápio vasto e serviço à la carte, o impacto é mais modesto.

As exceções precisam fazer valer esta condição. É aí que entra a live de Ivete Sangalo.

Bem, sei que não é o mais preciso dos indicativos, mas a última semana do mês avança e a matéria mais lida do site do Diário do Nordeste é a do relato da performance da baiana. Publicada no domingo (26). O que pegou no caso da artista foi, não apenas seu bem conhecido carisma, mas uma subversão do formato – pensando nos exemplos brasileiros, pelo menos.

De pijama, em casa, com a assistência informal do marido e do filho, Ivete foi na contramão das superproduções.

Do primeiro escalão do pop brasileiro, só ela poderia bancar uma proposta como essa, sem parecer artificial. A fórmula também tem fôlego curto, as imitações da baiana sempre sofreram com as acusações de plágio de tudo o que Ivete inventou e até do que não inventou.

Em dias cada vez mais conectados, o prazo de validade dos produtos de entretenimento está cada vez menor. Nem bem fez mesversário e o formato live já pede reinvenção e autenticidade.

Se ainda tem fôlego, se dá pelo falo de investir pontos caros ao público:

a acesso gratuito (as FMs nos ensinaram a ouvir assim a música pop);

a baixa expectativa quanto ao material audiovisual (o YouTube nos ensinou a encarar vídeos pixelados, feitos com câmera parada e com outras tranqueiras);

o apelo dos repertórios antigos, com ligações afetivas fortes.

Numa temporada tão difícil, melhor do que embarcar no triste hit da pandemia, é reacessar as canções de dias mais felizes. Mesmo que elas possam ser terríveis.