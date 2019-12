A grande arte dos homens e mulheres horríveis 

Duas polêmicas recentes no meio-literário requentaram a indagação: o que fazer com a arte de homens – e mulheres - horríveis? De tempos em tempos ela é feita, na medida que descobertas biográficas deste ou daquele indivíduo escancaram a verdade de que, por divina que se tome certa produção artística, seu criador é sempre humano. E, convenhamos, dos humanos sabe-se bem o que é possível esperar: o pior.

Nesta terça-feira (10) a Academia Sueca entrega o Prêmio Nobel de Literatura a Peter Handke. O anúncio da escolha do austríaco fez chover críticas aos organizadores e, claro, ao homenageado. Na Academia, devem ter sentido saudade das “polêmica” que se seguiu à premiação de Bob Dylan. Compositor genial, o único pecado do norte-americano era não escritor o suficiente.

Handke foi um defensor do regime do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, acusado de crimes contra a Humanidade e genocídio. Chegou mesmo a participar de seu funeral. O autor manteve-se firme com este posicionamento do passado e, com o anúncio do Nobel, foi mais uma vez hostilizado por seus pares do meio literários e por intelectuais de diversas partes do mundo.

Ser homenageado na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) não é exatamente ganhar um Nobel – espera-se do sujeito que esteja morto e, sem prêmio em dinheiro, quem embolsa algo são herdeiros e editoras. Ainda assim, foi recebida com alvoroço a opção dos organizadores por Elizabeth Bishop (1911 - 1979). Poetisa norte-americana, politicamente conservadora, viveu parte da vida no Brasil e descreveu o golpe de 1964 como “uma revolução rápida e bonita”.

A rejeição aos nomes de Handke e Bishop teria sido menor fossem outros os tempos. O contexto político internacional, com a ascensão de forças políticas que flertam com estados policiais e autoritários, faz um apoiador de Slobodan Milosevic parecer ainda mais execrável. E a parcela da direita brasileira que, ao invés de se engajar numa já questionável revisão histórica do regime militar, se lança à celebração do que ele teve inegavelmente de mais desumano, tornam as simpatias da gringa, no mínimo, insensíveis.

Para piorar, o Nobel já andava com a moral baixa, depois de cancelar a premiação literária do ano passado, por um engodo envolvendo gente de sua comissão e a prática de assédio sexual. A Flip, por sua vez, tinha encarado em 2018 uma outra polêmica política, quando foi atacada por ser demasiado esquerdista (uma acusação simplória, ainda que seja notório o espírito progressista da Festa).

Bishop não está aí para se defender, ou para “problematizar” a homenagem, como se diz quando se evita dizer algo. Mas os organizadores da Flip se saíram com uma nota oficial, na qual lembram que “a boa polêmica faz parte do espírito da festa”. “Estamos ouvindo as manifestações de todos e pensando em seu significado com a serenidade que essa questão merece”, diz o texto, no que pode ser o indicativo de, digamos, uma homenagem crítica.

Handke preferiu ser desonesto intelectualmente. Disse amar “a literatura, não as opiniões”, como se não tivesse usado seu prestígio literário para defender as ideias pelas quais é criticado. Querer dissociar o valor das obras literárias da conduta ética de seus autores não é tarefa fácil e o problema, talvez insolúvel, dispensa frases de efeito como as do austríaco.

Talvez o leitor não tenha se dado conta, mas este texto não responderá o que fazer com a arte de homens e mulheres horríveis. Tampouco, o que fazer com tais criaturas, vivas ou mortas. Mas, de ponto final, ficará uma dúvida (porque as hipóteses também são dúvidas), espero que mais proveitosa: essa culpa de gozar dos prazeres artísticos proporcionados por seres humanos, em tese, mais sombrios do que a média, não estaria ligada à cultura da celebridade? Ou acaso não seria mais apropriado, estética e eticamente, celebrar sempre obras, deixando os autores à sombra? Sem dúvida, seria uma solução mais confortável a quem tem podres em demasia e aos leitores que querem evitar o peso na consciência.