Zenfone 7 custará assombrosos R$ 5.399 à vista

A Asus anuncia ZenFone 7 no Brasil. Lançamento apresenta nova versão da Câmera Flip, com câmera tripla, tela Amoled, sem bordas, Snapdragon 865 5G e bateria de 5.000mAh por assombrosos R$ 5.399,00 à vista na loja da Asus. É preço de smartphone Samsung. Sinceramente complicado para a Asus competir com um aparelho com preço tão elevado. Só para ter uma ideia.

O Samsung S20 Ultra que testamos com aquela câmera de 108MP espetacular e desempenho top, à vista, sai por R$ 5.499 em link em grande e-commerce nacional e vendido e entregue pela loja e não por parceiros desconhecidos. Apenas R$ 100 mais caro do que o lançamento da Asus.

Legenda: O S20 Ultra com preço muito mais interessante do que o ZenFone 7, mas ainda assim caro

Você pode me dizer que a Asus consegue bater a Samsung? Sinceramente, não. A Asus sempre trouxe bons aparelhos de entrada, intermediário e intermediário premium, mas para bater os top de linha da Samsung, ainda não é a hora. Faz tempo que não pego um aparelho deles, mas não acredito que mudou muita coisa, não.

Veja aqui alguns destaques do novo ZenFone: