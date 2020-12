World of Warcraft apresenta novidades nos eSports e premiação milionária em 2021

Segundo a Blizzard, 2021 promete ser um ano inesquecível para o amantes e atletas de World of Warcraft. A equipe de eSports do jogo de RPG massivo online anunciou durante a live transmitida hoje, 14, novidades nas duas modalidades existentes no jogo.

Arena World Championship

A Arena World Championship, que está em sua 14ª edição, contará com duas temporadas e as melhores equipes deverão participar da Grande Final no terceiro trimestre de 2021. Ao longo do ano, os times disputarão uma parte dos mais de R$ 4 milhões em prêmios. Neste modalidade, são formadas equipes de três jogadores que enfrentam outras equipes e vence aquela que conseguir neutralizar as ações do adversário.

A partir de hoje, 14, as equipes da América do Norte e Europa poderão se inscrever no GameBattles para participar das Copas Abertas da Temporada 1. Além da premiação de mais de R$ 50 mil por copa, os participantes lutarão por pontos. As oito equipes com mais pontos de ambas as regiões avançarão para o Circuito logo após a conclusão das quatro copas. O Circuito terá quatro semanas de pontos corridos e uma premiação total de R$ 800 mil. Depois disso, as quatro melhores de cada região se enfrentarão nas Finais da Temporada 1 para abocanhar uma fatia da premiação de R$ 1 milhão.

Na temporada 2, as seis melhores equipes regionais da temporada 1 avançam automaticamente para Circuito da Temporada 2, enquanto as duas últimas de cada região vão para a Repescagem, competindo com outras equipes pelas duas vagas, tendo a chance de ser campeão regional e faturar parte do R$ 800 mil em prêmios. A Grande Final da temporada 2, além de coroar o campeão de 2021, distribuirá mais de R$ 1,5 milhão em prêmios.

Masmorra Mítica

Legenda: Masmorra Mítica Foto: Blizzard

Aproveitando as novas masmorras de Shadowlands, os jogadores serão desafiados a correr contra o tempo e vencer os terríveis chefões das Terras Sombrias durante a Masmorra Mitica Internacional, modalidade que requer trabalho em equipe para derrotar diversos chefões e desafios que as masmorras oferecem. Vence a equipe que terminar no menor tempo.

Com as mudanças anunciadas, os jogadores de todo o mundo poderão lutar em suas respectivas regiões ao longo de duas temporadas. Cada temporada será formada por quatro copas, culminando em uma grande final global. Para competir, as equipes terão que passar pelas Provas de Tempo, nas quais as oito melhores de cada semana avançarão para uma Copa de MMI. As equipes ganharão pontos com base no desempenho, além de competirem por uma fatia da premiação de mais de R$ 100 mil em cada copa.

Ao final das quatro copas, as seis equipes com mais pontos seguirão para as finais globais. Além das seis equipes globais, duas outras participarão das finais globais, vindas da temporada exclusiva da China. Essas oito equipes disputarão uma fatia da premiação de mais de R$ 1,5 milhão e o título de Campeã Mundial de MMI.

A primeira temporada da MMI 2021 começa no dia 14 de janeiro. As inscrições já estão abertas via GameBattles.