Mundial de League of Legends tem mais de 1 bilhão de horas assistidas em 2020

A partir de agora, semanalmente, vamos tentar usar este espaço como a antiga coluna também. E vamos começar falando de games. O mundo do eSport é um sucesso há vários anos. E um dos jogos que tornou isso real foi League of Legends (LoL) da Riot. E, mais uma vez, o game foi um sucesso na temporada. O Worlds 2020, Campeonato Mundial de League of Legends, teve um pico de 45,95 milhões de espectadores simultâneos, recorde na modalidade, e mais de 1 bilhão de horas assistidas ao longo do campeonato.

A Final foi transmitida em 16 idiomas e em 21 plataformas. Após coletar, validar e padronizar os dados de todo o mundo, a Riot Games anuncia que a Final do Campeonato Mundial quebrou seu próprio recorde, atingindo audiência de 23,04 milhões de Média de Audiência por Minuto (MAM).

Americanas e Pix

E a Americanas larga na frente e oferece aos clientes a possibilidade de realizar compras na sua plataforma digital utilizando o Pix, tornando-se o primeiro grande e-commerce a implantar a nova modalidade de pagamento, recém lançada pelo Banco Central (Bacen).

Para pagar com o Pix, basta escolher essa opção como meio de pagamento no site e efetuar a leitura do QR Code com o App da Ame (ou de outra instituição de preferência).

Certamente isso agilizará e muito o processo de pagamento? Será que vai ficar mais barato o produto ou mais rápida a entrega? Seria interessante o consumidor ganhar com essa medida também. Em comércios menores aqui de Fortaleza o uso do Pix já me deu bons descontos. Será que a Americanas fará algo similar? Vamos aguardar.