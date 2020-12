Identificadas mais de três mil ameaças antes do lançamento do Cyberpunk 2077

Após oito anos de espera e vários adiamentos, o 'Cyberpunk 2077', um dos games de ação mais renomados do mundo, finalmente será lançado nesta quinta-feira (10). Enquanto a comunidade gamer se prepara para adquirir o tão esperado título da saga, cibercriminosos se aproveitam dessa popularidade para aplicar golpes e roubar dados. Entre janeiro e novembro, a Kaspersky detectou mais de 3.300 tentativas de infecção contra usuários do game no mundo.

Por meio de sites falsos, criminosos oferecem aos jogadores a chance de baixar o ‘Cyberpunk 2077’ antes de sua data oficial de lançamento. A promessa não passa de uma fraude. Ao acessar o site falso, a vítima precisa inserir uma chave de licença do usuário, que pode ser adquirida por meio de uma pesquisa com inserção de dados, como: endereço de e-mail e número de telefone. Como resultado, o usuário recebe a tão esperada chave que não leva a nada. Em vez disso, a vítima vê uma tela inicial e, quando o aplicativo é iniciado, o usuário é informado de que não tem uma DLL, arquivo de código que contém funções importantes para iniciar o jogo. Para obter essa DLL, o usuário é novamente solicitado a preencher a pesquisa, mas desta vez não há nenhuma ação adicional.

“O criminoso sabe que há um desejo do jogador por um jogo e usa isso para criar um ataque para roubar informações valiosas das vítimas. Porém ao cair no golpe, é a experiência do jogador que é impactada, e a desenvolvedora do jogo acaba tendo que lidar com algo que não tem controle. Por isso é que pedimos a todos os jogadores: esperem o lançamento oficial e baixem o jogo de fontes confiáveis. Esta é o melhor jeito de aproveitar a diversão de forma segura”, afirma Fabiano Tricarico, diretor de vendas de varejo da Kaspersky na América Latina.

Para evitar ser vítima de um golpe, a Kaspersky também aconselha que os usuários:

- Desconfiem de notícias, ofertas ou promoções extremamente generosas. Lembrem-se de que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente será falso.

- Comprem os jogos com responsabilidade. Verifiquem a reputação do serviço de distribuição antes de baixar um jogo, se esse serviço agiu de forma antiética no passado, e, em caso positivo, evitem adquiri-lo do mesmo fornecedor.

- Verifiquem se as mensagens vêm de fontes confiáveis ​​antes de inserir seus dados, efetuar pagamentos ou baixar qualquer programa.

- Usem uma solução de segurança confiável com um banco dados de rápida resposta a recursos fraudulentos. Isso mostrará quais sites não devem ser abertos e manterá os usuários protegidos contra malware.

Segundo a Kaspersky, os produtos dela detectam os sites descritos como HEUR: Hoax.Script.FakeGame.gen e os arquivos baixados deles como HEUR: Hoax.MSIL.FakeGame.gen. Depois de evitar os golpes e baixar jogos em segurança, não se esqueça de executar um modo de jogo em sua solução de segurança enquanto obtém novas grandes conquistas.