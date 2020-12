Game World of Warcraft tem novo conteúdo lançado

Horrores do passado e novos terrores prestes a serem libertados em novo conteúdo de World of Warcraft Classic. Em “Sombra da Necrópole”, os heróis da Horda e da Aliança poderão reviver a ameaça causada pela chegada de Naxxramas, a necrópole flutuante controlada por um dos mais poderosos aliados do Lich Rei, o temível Kel’thuzad e seu grande exército de mortos-vivos.

Os jogadores terão a oportunidade de explorar a cidade e enfrentar todos os terrores de seu interior. Diversas recompensas exclusivas estarão à disposição como a Lasca de Atiesh, a Crematória Corrompida e o Filactério de Kel’Thuzad, além de muito outros itens que podem ser encontrados ao longo da aventura.

Warcraft

World of Warcraft é um RPG on-line (MMORPG) da Blizzard Entertainment jogado por milhões de gamers em todo o mundo. Completamente localizado no português do Brasil, sua assinatura inclui as versões completas dos jogos World of Warcraft e World of Warcraft Classic e o conteúdo de sete expansões: The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion e Battle for Azeroth. Shadowlands é a mais nova expansão de World of Warcraft lançada em 23 de novembro e já está disponível aqui.