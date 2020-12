Game Among US foi o aplicativo mais baixado em novembro

Em novembro último não teve para ninguém. O jogo Among Us foi o mais baixado tanto na categoria games quanto entre qualquer aplicativo. E isso nas duas lojas, tanto Android quanto iOS (iPhone). Os dados são da consultoria mobile Sensor Tower, divulgados na última quinta-feira, 10.

Among US fez muito sucesso esse ano graças a streamers e influenciadores que resolveram, durante a pandemia, jogar e mostrar em seus canais. Ele é um game multiplayer de 4 a 10 jogaodres, onde um a três deles serão impostores e os demais tripulantes da nave. O objetivo é realizar todas as tarefas antes de serem mortos ou encontrando e eliminando os impostores.

Recorde

Pelo terceiro mês seguido, Among Us manteve a liderança no ranking de games e teve mais de 53,2 milhões de instalações. Em segundo lugar veio o game da Voodoo Shortcut Run, onde você pode criar atalhos nas pistas para vencer de forma mais rápida. Run foi baixado 35,2 milhões nas lojas para iPhone Androi.