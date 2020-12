Alexa traz novidades para os dias antes do Natal

O Natal está chegando, e a Alexa, Inteligência Artificial (IA) por voz baseada em nuvem da Amazon, já está no clima natalino. Desde imitar o Papai Noel, até explicar a origem da data, a Alexa também pode dar dicas de como decorar uma árvore de Natal e, principalmente, tirar as célebres dúvidas daqueles que são curiosos e encantados com a magia da época. “Alexa, o Papai Noel vai passar em quantos países?”, “Alexa, qual a idade do Papai Noel?” ou “Alexa, existe uma fábrica de brinquedos do Papai Noel?” são algumas das perguntas divertidas que já estão prontas para serem respondidas. E a partir de amanhã, 16 de dezembro, peça “Alexa, cante o musical de Natal” para conhecer a nova canção original dedicada à data.

Outras frases que podem ser perguntadas à Alexa:

- “Alexa, o que o Papai Noel está fazendo?”

- “Alexa, qual é a origem da árvore de Natal?”

- “Alexa, quem são os ajudantes do Papai Noel?”

- “Alexa, o Papai Noel vai chegar quando?”

- “Alexa, pergunte ao Papai Noel onde ele está”

- “Alexa, como consigo ver o Papai Noel?”

- “Alexa, quem criou o Papai Noel?”

- “Alexa, quando é o Natal?”

- “Alexa, quantas horas faltam para o Natal?”

- “Alexa, o que são Elfos?”

- “Alexa, conta uma piada de Natal”

- “Alexa, toca a playlist Clássicos do Natal”

- “Alexa, coloque timer de uma hora para o Peru de Natal”

- “Alexa, acenda a árvore de Natal” – Necessário dispositivos compatíveis.

- “Alexa, faça uma chamada para a Vovó” – Alexa pode ajudar as famílias a se conectarem nesse Natal. A ligação funciona com outras pessoas de sua lista de contato que tenham dispositivos Echo ou o aplicativo Alexa, fazendo chamadas por comando de voz. E se os dois tiverem Echo Show, tanto o modelo de 5 ou de 8 polegadas, a chamada pode ser também feita com vídeo.

“Alexa, lê a Carta do Papai Noel para mim?”

Entre os dias 1º e 25 de dezembro, todos poderão fazer esse pedido para a Alexa, IA da Amazon, e ouvir as cartas escritas por J.R.R. Tolkien para seus filhos. A ação será feita pela Amazon e a HarperCollins Brasil, que acaba de publicar uma edição de luxo de Cartas do Papai Noel pelo selo HarperKids. Assim como no livro, as cartas serão contadas nas vozes dos personagens principais: Papai Noel, seu elfo-secretário Ilbereth e o atrapalhado Urso Polar.

Durante mais de vinte anos, entre 1920 e 1943, Tolkien assumiu a autoria do bom velhinho, escrevendo e ilustrando cartas personalizadas para os seus filhos na época do Natal. Anos depois, essas cartas foram reunidas no livro Cartas do Papai Noel, que na edição publicada pela HarperKids conta com as caligrafias originais transformadas em fontes exclusivas, como se os próprios personagens estivessem escrevendo em português.

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, com o Fire TV Stick Lite, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo caixas de som, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.