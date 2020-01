Meghan e Harry quebraram [também] nossas próprias correntes?

Foto: Reprodução Instagram - @sussexroyal



Noite de segunda-feira. Férias escolares. A afilhada de 7 anos deita no meu sofá e assiste concentradíssima as cenas de um desenho animado e, em meio a conversas entre mulheres adultas, ela responde, de pronto, a uma delas que dizia não estar entendendo direito aquele filme de princesa: “essa princesa aí quer ser livre, tia. Ser livre! Entendeu agora?”

Tarde de quarta-feira, do lado de lá do oceano, o príncipe Harry e sua esposa, a atriz Meghan Markle, anunciam oficialmente, aos quatro ventos, por meio de suas redes sociais, a renúncias de seus cargos de membros seniores na família real inglesa. Nem tão novidade assim para quem os acompanha de perto, mas surpreendente para o mundo.

Se o mundo, as pessoas, as paisagens tanto se transformaram nas últimas décadas, desde as últimas gerações mudaram também alguns dos contos de fadas que permeiam nosso imaginário, transformaram-se ainda os nossos desejos, sonhos, conquistas. Será?





Nós mudamos, o mundo mudou ou será que sempre fomos príncipes e princesas de nós mesmos, dos nossos próprios reinados em busca da nossa liberdade e fadados a sermos inseridos no tão clichê “felizes para sempre dos contos de fadas”? Em busca de amor? E o amor? Liberta? Amor a quê, a quem? A nós mesmo, então? Quem sabe?

Não sabemos ao certo essas tantas respostas. No entanto, sabemos bem das correntes que nos aprisionam. Mas e aos outros? Quem sabe? Quem se importa? Muitas vezes, corpos libertos estão cheios de amarras. O que me prende, te solta? O que te liberta, aprisiona-me em corpo, mente alma. Nossos sonhos são, inúmeras vezes, as nossas desculpas. Os sonhos alheios, a saída.

Montamos nossos altares para, enfim, ultrapassarmos os obstáculos interiores, as normas do mundo. Há regras sem fim. Quem as segue, se perde? Talvez. Quando a notícia do rompimento de Meghan e Harry com a tradição da família real britânica tão logo se espalhou, houve bagunça de informações entre redes sociais, pessoas, mundos, entre nossos imaginários. Essa história real é a verdadeira metáfora da vida, das nossas histórias, das memórias que estamos construindo nesse século, para o porvir. Reflete ainda a resposta da afilhada sobre a liberdade?

Estamos tão atarefados, cheios de informação, lotados de sentimentos e sensações os quais mal damos conta de entender porque há sempre o que fazer, sentir, pensar.

Aprisionados pelo tempo, o dos outros, principalmente. Então, nossas escolhas correm o risco de ficarem para trás, nossas histórias correm o risco de serem escritas, vividas por terceiros, quartos, quintos... o maior risco de todos: o de estarmos livres por fora, mas totalmente aprisionados, entre as conquistas que os outros querem para nós.

Mais uma vez, quando vemos a quebra de uma tradição, a desconstrução de modelos, de imaginários parece ser o momento de uma parada súbita a tempo, de questionarmos a nós mesmos, aos outros, a quem nos rodeia. Tempo de encorajar uns aos outros. Porque romper é uma decisão que acontece por amor (e/ou dor). E não é necessariamente ao amor romântico que aprendemos nos contos de fadas – aqueles mais antigos mesmos. É amor ao que faz sentido nas nossas vidas.

É nossa a vitória quando buscamos por dentro e por fora – e encontramos – as respostas sobre o que realmente faz sentido nas nossas vidas. Não o sentido imposto por gente, instituições, cenários. Não o sentido que liberta os outros. É preciso buscar o sentido que liberta o nosso próprio interior. Porque, repito: o que te liberta, pode muito bem me aprisionar. E vice e versa!

E a liberdade é de quê, para o quê? A história real de Meghan e Harry está totalmente ligada aos nossos imaginários, às nossas histórias de vida – sonhos versus realidade. Mas por que não sonhos + realidade? E nos deixa – que bom! – uma questão totalmente coletiva: nessa infinita disputa entre poderes, pessoas, narrativas e cenários, Meghan e Harry quebraram também nossas correntes?