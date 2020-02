Eu venci na vida! Mas afinal o que é vencer?

A gente aprendeu que o ‘felizes para sempre’ chega no final. Que a vitória ‘um dia’ vem. Nos aconselham a esquecermos as mágoas. Perdoar. Amar e respeitar. Escutar mais, falar menos. Nos disseram: a saudade passa, os amores impossíveis se transformam. E [no fim] a gente ‘vence na vida’. É muito passado e tanto futuro pra se preocupar.

Vida, presente! Devaneios vão e vêm. Entre um e outro sai prosa, poesia, canção. E muitos, muitos questionamentos, tipo: o que é vencer? Eu passei a adolescência esperando entrar na faculdade pra vencer. Entrei, mas pra vencer eu precisava encontrar um emprego [bom].

Comecei a trabalhar, mas até hoje querem saber quando vou ter filhos, se troquei de carro, se carimbei passaporte. Casar?

Eu sei cozinhar, mas não gosto. Prefiro a sopa pronta do fast. Café da serra é a minha saudade. Eu sei cantar. Amar. É cada luta gloriosa.

Triunfo! Eu tenho uma qualidade na vida: gosto de ser quem sou. Mas aprendi que ainda tenho muito a saber sobre mim mesma. Sou mistério e certezas. Não aprendi a dizer adeus. Falta muito.

Pois bem, já me cansei várias vezes e se eu for responder ao mundo, ainda falta é muito pra eu vencer na vida. A mim, no entanto, tenho resposta pronta: tenho vencido. Meus olhos denunciam as minhas paixões. Minhas saudades não passam. Habitam-me.

Venci quando tornei-me madrinha. 1,2,3 vezes já. Quando superei umas e outras crises de ansiedade, provas de seleção e já faz um tempo que não estou mais acorrentada às promessas de que o ‘feliz para sempre’ é minha meta a alcançar. Porque, já venci na vida várias vezes enquanto escrevia esse texto-troféu.

É tanta receita de sucesso [pra mim]. Todos os dias pela manhã medito por 5 minutos de frente à janela no meu quarto. A paisagem da minha vida. Minha primeira vitória do dia.

Faço poesia por nada, pra tudo. Sou toda música. Desde adolescente aprendi a vencer algumas solidões enquanto leio, escrevo.

Bem se vê, é uma conquista atrás da outra. E além de tanta coisa, eu ainda sei rezar e conheci nova vitória quando entendi que metade das poesias em mim são orações.

Aprendi a transformar as flores caídas no chão em ofertas à Senhora que é Nossa. Louvores a Deus, preces às deusas e deuses que há em nós. Gratidão é lema! Eu venci na vida. Amém!