2020 é o ano das nossas vidas e você vai se apaixonar!

Ano-novo,

Começo esse texto perguntando a ti, a mim a nós: por que mesmo recomeçar? O que recomeçar, reconstruir? Se nem sempre sabemos quem somos, para onde estamos indo, de que maneira erguer as estradas que nos levam ao futuro? Sem futuro, a caminhada parece ser eterna peregrinação por dentro de nós. E, então, vale a pena arriscar?

Se 2019 não foi o ano das nossas vidas, das nossas melhores histórias, se foi ano de perdas, lágrimas, desequilíbrio, solidão... Ou se foi, sim, o ano das nossas vidas, tempo das nossas conquistas mais sonhadas, dos amores impossíveis que se tornaram realidade ... o que esperar de nós, de ti, 2020?

Recomeçar de onde? Por que não, primeiro, reconhecer-se? Agradecer à própria alma as chances que tivemos coragem, audácia de darmos a nós mesmos.

Nova pergunta, Novo-Ano: seria boa ideia, antes de tudo, mergulharmos fundo dentro de nós? Embora saibamos que, muitas vezes, essa é nossa aventura que mais dói. De novo, coragem!

De fato, encontrar-se consigo é faca de dois gumes: ora nos assombramos com as mazelas da alma, ora nos apaixonamos pela pessoa incrível que há em nós. Amor verdadeiro! E paramos por aí? Claro que não. Sigamos em frente. O susto passa. O amor fica. Cresce, se multiplica. Dá frutos, floresce e vira raiz dentro de nós.

Os anos vão e vêm, e quando nos apaixonamos por nós mesmos, todas as outras histórias que se chegam viram relíquias no álbum de sabedoria guardados na mente, no coração.