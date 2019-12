Duas reformas da Previdência em cerca de um ano prometem mais saúde fiscal ao Ceará

Passível de críticas por diversos motivos (políticos ou sociais), a reforma da previdência do governo federal começa a reverberar nos estados, e teve o Ceará como o primeiro a lançar uma proposta que atendesse as exigências do Executivo nacional. O documento é o segundo a mexer com a aposentadoria dos servidores enviado à Assembleia em cerca de um ano e visa garantir o fluxo normal das transferências da União e a manutenção das tomadas de crédito internacionais. Ou seja, pretende manter o Ceará em dias com pagamentos e investimentos.

O depósito das duas parcerias do 13º salário, a captação de parceiros internacionais e a manutenção da competitividade em alguns setores-chave tornam a política econômica cearense bem-sucedida em um País que tem grandes unidades da federação atrasando salários há mais de um ano, a exemplo de Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

No entanto, a execução de medidas impopulares, como aumento dos tempos de contribuição e de serviço, pode comprometer a confiança da população no Estado.

Este risco foi assumido pelo ministro Paulo Guedes (Economia) e equipe no patamar nacional. Aqui, até agora, o próprio governador Camilo Santana assina o projeto, sem que nenhum secretário de governo tome a frente para comentar e justificar a proposta enviada inesperadamente à Assembleia Legislativa na manhã de hoje (10). Os efeitos também não constam nos textos que chegaram à Casa, diferente da primeira reforma.

Conduzida pelo ex-secretário do Planejamento Maia Júnior, a reforma apresentada no fim do ano passado prometia resultados positivos após dois anos de aprovada e foi mais branda, se comparada às intenções do governo federal da época - quando Michel Temer era presidente.

Após estudos conduzidos por economistas cearenses, a proposta teve maioria na Assembleia sob a justificativa de reduzir o rombo de R$ 1,7 bilhão contabilizado em 2018.

Agora, prós e contras devem vir à tona, assim como a manifestação dos servidores. A polêmica deve movimentar não só o cenário político, mas o econômico também.