Descontrole na Black Friday pode levar cliente da fila de promoções à fila de renegociação de dívida

A Black Friday movimenta uma multidão nos shoppings e no comércio de rua de Fortaleza desde a noite de ontem, atendendo às expectativas dos lojistas que apostaram na data e reforçando a vontade do consumidor de comprar. Eis que surge o perigo para as finanças pessoais: gastar mais do que ganha pode resultar em uma lista de inadimplentes mais extensa na Capital. Aí, é sair das filas das promoções de fim de ano para as filas de renegociação de dívidas.

E, pelo visto no último feirão do Procon Fortaleza, o fortalezense - de um modo geral - não tem controle das finanças pessoais. O que sinalizaram as filas em volta do Ginásio Paulo Sarasate foi confirmado pela Fecomércio Ceará em outubro, que mostrou índice de 50,9% de endividados e 9,9% de inadimplentes. Outro indicador que demonstra esse descontrole são os 36,7% do comprometimento da renda familiar - quando o limite prudencial apontado por educadores financeiros é de, no máximo, 30%.

Os indicadores, aliados a todos os constrangimentos causados por um nome sujo na praça, são excelentes motivos para ficar atento aos descontos oferecidos no dia de hoje - e ao longo do próximo fim de semana e segunda, pois haverá a Cyber Monday com descontos em aplicativos e produtos de tecnologia.

Além disso, é sempre bom estar atento aos golpes, preços maqueados e tudo que transforma a Black Friday em Black Fraude.

Caso caia numa cilada dessa, só resta recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. E se o nome ficar sujo, prepare-se para as ligações de cobrança.

Lado bom de comprar muito

Mas há um lado positivo no grande volume compras. Está em vigor o Cadastro Positivo e a reputação de bons pagadores pode ficar ainda mais bem quista pelos birôs de crédito, como Serasa e SPC. O que isso significa? Melhores condições para tomar empréstimos ou comprar a prazo, como promete o varejo.

No Ceará, a nova forma de medir o score de cada consumidor pode injetar até R$ 29 bilhões na economia do Estado em dez anos a partir do acesso de 1 bilhão de pessoas ao crédito, segundo estimou a CDL de Fortaleza.

O processo já está em curso, mas as cobranças pelas promessas de benefícios aos bons pagadores existem desde já.