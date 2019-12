Com consumo em alta, shoppings apostam na Região Metropolitana

A volta do crescimento do comércio e serviços observada nas últimas pesquisas de intenção de compra para Fortaleza tem reflexo também na Região Metropolitana, onde dois novos shoppings devem ser inaugurados no próximo ano – um no Eusébio e outro exatamente entre os limites de Pacajus e Horizonte. Serão, no mínimo, 180 lojas, que devem gerar 2,6 mil empregos (entre diretos e indiretos) e movimentar mais a economia das cidades ao redor da Capital.

E estes são dados de apenas um dos empreendimentos: o Viramar Shopping. O Terrazo Grand Shopping, da Simpex e Desart, terá os números revelados amanhã, mas já promete “tranformar a rotina do Eusébio e de muitas pessoas”.

Logo depois da Black Friday, quando as movimentações se mostraram bem mais aquecidas nas lojas físicas se comparadas ao último ano, as estimativas do Natal prometem movimentar cerca de R$ 320 milhões no varejo de Fortaleza. Estes sinais, somam-se às expectativas do mercado de shoppings – o qual já aponta avanços na expansão do setor no Nordeste (quase 1/5 foi na Região) - e fazem da Região Metropolitana uma boa aposta.

Afinal, Fortaleza ainda concentra boa parte das maiores marcas e serviços do Estado e, para competir com as lojas online é preciso estar cada vez mais próximo dos clientes

Viramar

Confiante nessa investida, o Viramar tem investido R$ 60 milhões em uma área de 13 hectares, com 30 mil metros quadrados (m²) de área construída e 18 mil m² de área bruta locável. O empreendimento conta com mais de 180 lojas, sendo oito megalojas, quatro âncoras e 23 lojas de conveniência, além de quatro salas de cinema, praça de alimentação com vista panorâmica, centro de eventos e um estacionamento com capacidade para 4.500 veículos.

Entre as marcas, o shopping leva para Pacajus e Horizonte redes como Burger King e Bob’s, Cacau Show, Tenda Roxa e o Loucos por Coxinha. A tendência de uma praça de serviços também se faz presente, com postos da Secretaria de Finanças do Município (Sefin) da Prefeitura de Pacajus e do Detran. Terrazo

Já o novo empreendimento do Eusébio ainda segue sem detalhes revelados, além da localização: entre a rodovia CE040 e o anel viário. No entanto, o grupo que banca o investimento é o responsável por outro shopping com perfil de região metropolitana, o Grand Shopping, em Messejana. A expertise e os contatos com marcas de boa aceitação do cearense devem ser replicadas no Terrazo. Mas o número de lojas, a geração de empregos e o investimento só virão amanhã.

Promessa de boa competição com os shoppings já instalados na Capital e os poucos que se consolidam em Caucaia, Maracanaú e Maranguape.