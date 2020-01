Cadastro positivo: ficar ou não na lista de bons pagadores?

Dados de milhares de cearenses poderão ser consultados por instituições financeiras, comerciantes e demais empresas a partir desta quarta-feira (15), quando os chamados birôs de crédito (SPC, Serasa, Boa Vista e Quod) disponibilizaram o acesso às informações de cada consumidor. Eis que o Cadastro Positivo passa a vigorar no País.

Mas o quanto isso é interessante para o consumidor? Tudo vai depender do relacionamento com as empresas.

Muitos bancos varejistas, por exemplo, valorizam mais a relação com o cliente do que indicadores como salário, nome sujo na praça ou score de crédito. Isso porque o interesse deles é a fidelização. Ou seja: mesmo observando o salário baixo ou a pouca movimentação da conta, o objetivo é ter o consumidor como cliente em potencial para outros serviços, como seguros, empréstimos e financiamentos.

A promessa é que R$ 29 bilhões sejam movimentados somente no Ceará a partir do Cadastro Positivo. O montante considera as futuras compras, como também o maior acesso do consumidor ao crédito - feito ainda não alcançado após as sucessivas reduções da taxa básica de juros.

Já quando a relação é construída com os varejistas, muda um pouco, mas a lógica é a mesma: eles estão interessados que os clientes comprem mais, e só comprem com eles. Para isso, as ofertas e promoções devem ser ainda mais direcionadas, pois os algoritmos terão ajuda de dados precisos sobre o comportamento do consumidor.

A partir de hoje, segundo informou o SPC, o mercado poderá consultar cinco tipos de informações:

Score de crédito do consumidor (pontuação utilizada pelas empresas para avaliar a probabilidade de pagamento);

Índice de pontualidade de pagamento,

Índice de comportamento de gastos e índice de consultas que o CPF do consumidor tem por segmento de empresas.

Também haverá a possibilidade de a empresa credora acessar o histórico consolidado de compromissos financeiros assumidos pelo consumidor, como valores e datas de pagamento das faturas de cartão de crédito, crediário, financiamentos e empréstimos – desde que haja consentimento do próprio consumidor.

Alertas

Óbvio que, de posse de mais informações financeiras sobre a pessoa, haverá mais critérios para conceder qualquer vantagem e também mais chances de invasão de privacidade.

Este é o alerta que órgãos de defesa do consumidor vem fazendo há meses. Afinal, o Cadastro Positivo entra em vigor antes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que é interpretado como incoerência por Procons, Decons e OAB em todo o País.

A LGPD é outro conjunto de regras desconhecido pela maioria dos brasileiros. Elaborada para, entre outros objetivos, resguardar o consumidor na relação moderna de consumo, a Lei só deve entrar em vigor no meio do ano. Até lá, os nomes de todos os brasileiros entraram para o Cadastro Positivo involuntariamente...

Sem a devida proteção apontada pelos órgãos, o consumidor precisa avaliar seus objetivos com bancos, lojas e demais empresas com as quais possui alguma relação e decidir se, para obter empréstimos, financiamentos e crédito, vale a pena ter informações tão íntimas nas mãos deles.