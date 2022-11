Eleição ao Conselho do Ceará: oposição quer voto para sócios-torcedores e diretoria remunerada

Meio a um ambiente turbulento nos bastidores, o Ceará terá, no dia 15 de dezembro, eleição que definirá o Presidente, o 1º Vice-Presidente, o 2º Vice-Presidente, o Secretário-Geral e o Secretário-Adjunto, bem como os membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo para o mandato de 2023 a 2026.

Na noite da última quarta-feira (16), foi formalizada a chapa "Ceará de Todos", encabeçada por Danilo Lopes, que se coloca como chapa de oposição à atual Diretoria Executiva.

Duas das principais propostas são de mudanças estatutárias para que sócios-torcedores possam votar para eleição da Diretoria Executiva e também para estabelecer remuneração para os membros da Diretoria, "a fim de que todos os diretores executivos, bem como o presidente, sejam remunerados e com carga horária a cumprir".

Além disso, a chapa quer implementar "reuniões mensais do conselho, criação de comissões para acompanhar e aconselhar as diversas diretorias do clube, tornar obrigatória a apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo de qualquer tipo de empréstimo e investimento estrutural do clube".

"Queremos uma redemocratização do Ceará, trazendo a torcida de volta. Não aceitaremos composição do Comitê (do Conselho) com ninguém ligado à atual Diretoria (Executiva)", disse Danilo.

Além de Danilo Lopes, a chapa também conta com Raimundo Cavalcante (1º vice-presidente), Hebert Gonçalves (2º vice-presidente), Joathan Machado (Secretário-Geral) e Haendel Vieira (Secretário-Adjunto).

MUDANÇA NA SITUAÇÃO

Na chapa de situação, houve mudança. Humberto Aragão não irá concorrer e Jamilson Veras será o candidato, inclusive apoiado por Aragão.

A chapa completa deve ser oficializada em breve. Jamilson é advogado e já foi diretor jurídico da Executiva do Alvinegro

ELEIÇÕES NO CEARÁ

A eleição ocorrerá em 15 de dezembro de 2022, na sede do Ceará Sporting Club, situada na Av. João Pessoa, 3532, Porangabuçu. As chapas poderão ser inscritas até o dia 1º de dezembro de 2022.

O direito ao voto e a ser votado será assegurado aos associados contribuintes adimplentes com a referida taxa, conforme deliberado pelo Conselho Deliberativo em reunião ocorrida em 08/04/2021.