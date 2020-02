Valor de compra fixado, velocidade e dribles: detalhes sobre Madson, novo reforço do Fortaleza

Surpreendendo muita gente, o Fortaleza anunciou, na última quarta-feira (19), a contratação do atacante Madson, do Corinthians, que chega por empréstimo até o fim de 2020. As dúvidas de muitos torcedores, que não conhecem o jovem atleta, surgiram quase que instantâneamente: quem é este reforço? Quais suas características? Como ele pode se encaixar no time? O Fortaleza poderá comprá-lo se o desempenho for bom? Respondemos isso tudo aqui.

A partir do anúncio, a coluna buscou informações, vídeos, estatísticas e referências sobre o atleta, além de detalhes do modelo de negócio.

Para entender melhor as características do jogador, conversei com o jornalista Raphael Prates, comentarista da ESPN e das Rádios Globo/CBN de São Paulo, que acompanha o Corinthians de perto.

Prates definiu Madson como "um típico ponta, jogador rápido, de drible, opção de velocidade, que geralmente entrava no decorrer dos jogos para tentar driblar, fazer jogadas individuais, de 1x1, que gosta de fazer jogadas de linha de fundo, garantindo profundidade ao ataque. Jogador canhoto que, no Corinthians atuou mais pela ponta direita, mas no Atlético-GO jogou também pela esquerda. Atacante que sempre entrava para acelerar e mudar o ritmo do jogo".

Madson de Souza Silva tem 20 anos e não é muito finalizador. Fez cinco partidas no ano e não marcou nenhum gol. Um dos jogos que atuou foi na partida de ida contra o Guaraní-PAR, pela Libertadores.

Chega para ser opção na posição que o Fortaleza mais tem carência no momento: atacantes de velocidade que joguem pelos lados do campo. Atualmente, Romarinho, Osvaldo, David e Mariano Vázquez são as alternativas para a função, que tem ainda Marlon como outra opção.

Por ser jovem, Madson tem potencial a se desenvolver e uma boa perspectiva de encaixe no modelo de jogo de Rogério Ceni, que aprovou a contratação e pode moldá-lo de acordo com suas ideias, garantindo uma melhor compreensão tática e comportamento sem a bola ao jovem atleta.

O atacante poderá ainda, ao fim do ano, ser comprado pelo Fortaleza. No contrato de empréstimo junto ao Corinthians, foi fixado valor de compra, caso o Tricolor pretenda adquirir o atleta em dezembro. O vínculo com o clube paulista vai até junho de 2023.