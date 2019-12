Rogério Ceni doou R$ 100 mil do próprio bolso para finalização do Centro de Excelência do Fortaleza

Os torcedores do Fortaleza sabem que a renovação do técnico Rogério Ceni para 2020 representa muitos impactos positivos em diversas áreas do clube. Um deles o treinador já garantiu logo de cara. Ceni doou, do próprio bolso, R$ 100 mil para a conclusão das obras do Centro de Excelência do clube, no Pici.

A doação do ídolo contribui com o projeto de arrecadação virtual que o Tricolor realiza para que as obras sejam finalizadas no núcleo do futebol, contando com a participação direta dos torcedores, que podem colaborar doando diversas quantias através do link.

A meta do Leão do Pici é de arrecadar R$ 400 mil no total. Com os R$ 100 mil já garantidos por Rogério, restam R$ 300 mil aos torcedores.

A conclusão do Centro de Excelência foi um dos pedidos de Ceni para renovação com o Fortaleza. Como o Diário do Nordeste já antecipou, as obras estão avançadas e devem ser totalmente finalizadas ainda em 2019.

Desta forma, o Fortaleza poderá realizar a pré-temporada de 2020 no Pici, enquanto o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, passará por manutenção.

A iniciativa é inédita no Estado, já que nunca um treinador destinou quantia tão relevante do próprio bolso para contribuir com o incremento patrimonial de um clube.