Quarentena, análise de vídeos e reuniões online: os primeiros dias de Guto Ferreira no Ceará

Por motivos óbvios, os primeiros dias de Guto Ferreira como técnico do Ceará têm sido atípicos. Como toda a população mundial, o treinador enfrenta os efeitos do coronavírus, que o impossibilitaram de já estar na capital cearense. Mas isso não significa que ele não iniciou os trabalhos.

Como cidadão consciente, o paulistano de 54 anos está fazendo sua parte e cumpre quarentena em casa, em Piracicaba, cidade natal. A expectativa inicial é que ele se reapresente com o restante do elenco (previsão, até o momento, em 31 de março, mas pode mudar dependendo do panorama da doença).

Os contatos e as primeiras reuniões com o departamento de futebol do Alvinegro têm sido frequentes e ocorrem online, já que esta é a única forma possível no momento.

Assim, Guto Ferreira já tem um esboço desenhado do panorama que encontrará. Além de informações gerais sobre o clube, recebeu também detalhes importantes do elenco de jogadores, do dia a dia em Porangabuçu e do funcionamento dos departamentos.

Foi abastecido com vasto material de vídeos, realizado pelo departamento de análise de desempenho, que conta com jogos completos do time e destaques gerais, além de relatórios individuais, com análises e detalhes (qualitativos e quantitativos) e características de cada um dos jogadores.

Tudo isso possibilita conhecimento mais aprofundado dos atletas e do perfil do elenco que ele comandará até o final de 2020.

Guto Ferreira já sabe também detalhes da metodologia que era utilizada pela comissão técnica de Enderson Moreira. Trabalha em cima do que se pode aproveitar, o que poderá mudar e quais protocolos seguir. Um facilitador é que os dois treinadores possuem ideias semelhantes e adotam modelo de jogo parecido, o que pode ajudar na adaptação.

O ex-treinador de Sport, Bahia, Internacional, Chapecoense e Ponte Preta foi bastante municiado de informações e chegará na capital cearense muito bem informado do cenário que encontrará.

Mesmo à distância, a "era Guto Ferreira" já começou no Ceará.