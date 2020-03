Peça importante no Ceará, Vina é o 3º jogador com mais participações em gols entre times da Série A

O meia Vinícius tem vivido ótimo momento no Ceará. O início do atleta é promissor e refletido nos números. Entre todos os jogadores dos 20 times participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, Vina é o 3º com mais participações diretas em gols marcados pela sua respectiva equipe. O levantamento é do site Footstats.

Somando assistências e gols marcados, ele esteve envolvido em 9 dos 19 tentos do Alvinegro na temporada. Só aí já é perceptível a importância do camisa 29, já que teve participação decisiva em praticamente metade dos gols do time no ano.

O paranaense de 28 anos atuou em 12 partidas (9 como titular), balançou as redes em três oportunidades e contribuiu com passes para que os companheiros pudessem marcar seis vezes. Ele é o líder do time no quesito este ano.

Jogador técnico, com ótimo passe, visão de jogo, poder de finalização e criatividade, ele tem atuado centralizado, como camisa 10, e está se mostrando extremamente lúcido nas ações ofensivas. Junto de Sóbis, é titular inquestionável. Vina é a "cabeça pensante" do meio de campo e tem articulado ótimas chances de gol em praticamente todos os jogos.

Entre os times da Série A, fica atrás somente de Gabigol (Flamengo - 15) e Nenê (Fluminense - 10), estando empatado com Willian (Palmeiras - 9) e Renato Kayzer (Atlético-GO - 9).

A melhora ofensiva do Ceará passa muito pelo desempenho do jogador, bem como a continuidade deste momento.